Выборы, волонтерство и проекты. Алтайская «Единая Россия» подвела итоги года и обозначила планы на следующий

Подвели итоги 2020 года, обсудили планы на 2021 год – алтайское реготделение «Единой России» провело расширенное заседание регионального политсовета. Из-за сохраняющихся ограничений по коронавирусу мероприятие прошло в очно-дистанционном формате. Участие в нем приняли 682 человека, передает пресс-служба партии

Планы

Одна из главных задач ЕР на следующий год – усилить позиции на региональном и федеральном уровне. Напомним, в 2021 году пройдут выборы в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание.

«Необходимо доказать, что мы по праву носим статус партии власти, опоры государства и системообразующей силы. На кону, помимо краевого заксобрания и Госдумы, более 600 мандатов на выборы в органы местного самоуправления. Поэтому мы должны стать не только помощником нашего избирателя, но и партнером для активных горожан в территориях, оказывающим всю необходимую помощь для реализации того или иного проекта», - прокомментировал глава алтайского реготделения партии Александр Романенко.

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Он также добавил, что партии предстоит сформировать реальный план действий – качественную предвыборную программу. Романенко призвал коллег сделать ее народной и понятной людям.

Еще одно важное направление – поддержка волонтерского движения в период пандемии COVID-19. Партия намерена и дальше участвовать в работе по обеспечению питанием и перевозке врачей и волонтеров, доставке бесплатных лекарств пациентам, обеспечению медицинских учреждений и волонтерских штабов средствами индивидуальной защиты, а также оказанию помощи семьям медработников. Напомним, единороссы своими силами собрали уже более 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.

Партия продолжит еще один социальный проект - «Спасибо учителям!», направленный на страхование жизни и здоровья педагогов на случай заражения коронавирусом.

Итоги

Кстати, несмотря на пандемию, «Единой России» удалось не только сохранить свои позиции, но и существенно их приумножить. За 2020 год число членов выросло до 30,5 тысяч человек, а сторонников - до 20 тысяч.

Также Александр Романенко призвал однопартийцев к перезапуску региональной и местных общественных приемных.

«За 2020 год через местные приемные к нам поступило без малого 1 700 обращений, а с учетом региональной общественной приемной - 3 200. При этом доля положительно решенных вопросов выросла с 25 до 38% в 2020 году», - подчеркнул секретарь реготделения.

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Также в «Единой России» подвели итоги реализации 15 партийных проектов. На самые масштабные - «Городскую среду», «Безопасные дороги», «Культуру малой Родины» и «Детский спорт» - в 2020 году было направлено более 6,7 млрд рублей. Особо важным в этом году был еще один проект - «Историческая память». Единороссы лично звонили ветеранам Великой Отечественной войны с поздравлениями с Днем Победы и вручили им более 600 мобильных телефонов с бесплатной связью.

А в рамках проекта «Город трудовой доблести» удалось собрать более 300 тысяч голосов и подписей за присвоение этого почетного звания Барнаулу, Бийску, Новоалтайску и Рубцовску.

Подводя итоги года, глава партии подчеркнул и эффективную работу фракции «Единой России» в АКЗС, которая смогла вместе с правительством и при поддержке губернатора Виктора Томенко реализовать важнейшие законодательные инициативы.

«Одни из самых важных предложений касаются совершенствования налогового законодательства в условиях отмены на федеральном уровне единого налога на вмененный доход. Мы предложили расширить возможности патентной системы налогообложения, чтобы облегчить нагрузка на малый бизнес в 2021 году», - сказал Романенко.

Еще один итог для партии - 298 из 402 мандатов на местных выборах и все три места в АКЗС.