О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

В Алтайском крае намерены  построить 130 медучреждений за 6,6 млрд рублей

Новости
0

В Алтайском крае за пять лет намерены построить 130 медицинских объектов. Как пояснили «Политсибру» в региональном минздраве,  на эти  цели планируется  потратить 6, 6 млрд  рублей.   При этом  только 7 объектов будут построены «с нуля» -  в  этот список входит, к примеру, строительство двух новой поликлиник в Индустриальном районе  и Центральном районах Барнаула, ФАПы и врачебная амбулатория.

123 объекта планируется построить вместо существующих. В этот раздел входит строительство поликлиники №14 в Барнауле, реконструкция  корпуса Горбольницы №3 и капитальный ремонт 18 медучреждений.

Кроме того, предполагается оснастить медицинской техникой ряд медучреждений.

Все это будет происходить в рамках региональной программы модернизации первичного звена Алтайского края.  По данным  регионального ведомства,   президент Владимир Путин давал поручение разработать  документ еще в 2019 году.  Начало реализации предполагалось с 1 июля 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией дата была перенесена на 1 января 2021 года.

Программа рассчитана на 5 лет. Всего на ее реализацию в 2021-2025 годах запланировано 8,4 млрд. руб., из них 190,856 миллионов рублей – средства краевого бюджета, остальные – федерального.

Напомним, во время посещения поликлиники №14 в Барнауле губернатор Алтайского края  Виктор Томенко обратил внимание, что  она расположена в жилых домах. Она  организована в 1990 году из филиалов 9 поликлиники. То есть в таких условиях она работает как минимум 30 лет.   Томенко заявил по итогам поликлиники, что ситуацию необходимо исправлять. 

«14-я меня потрясла». Как алтайский губернатор оценивает здравоохранение в период пандемии

«14-я меня потрясла». Как алтайский губернатор оценивает здравоохранение в период пандемии

Новости

Виктор Томенко рассказал, зачем поехал в поликлиники

760

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000