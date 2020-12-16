В Алтайском крае намерены построить 130 медучреждений за 6,6 млрд рублей

В Алтайском крае за пять лет намерены построить 130 медицинских объектов. Как пояснили «Политсибру» в региональном минздраве, на эти цели планируется потратить 6, 6 млрд рублей. При этом только 7 объектов будут построены «с нуля» - в этот список входит, к примеру, строительство двух новой поликлиник в Индустриальном районе и Центральном районах Барнаула, ФАПы и врачебная амбулатория.

123 объекта планируется построить вместо существующих. В этот раздел входит строительство поликлиники №14 в Барнауле, реконструкция корпуса Горбольницы №3 и капитальный ремонт 18 медучреждений.

Кроме того, предполагается оснастить медицинской техникой ряд медучреждений.

Все это будет происходить в рамках региональной программы модернизации первичного звена Алтайского края. По данным регионального ведомства, президент Владимир Путин давал поручение разработать документ еще в 2019 году. Начало реализации предполагалось с 1 июля 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией дата была перенесена на 1 января 2021 года.

Программа рассчитана на 5 лет. Всего на ее реализацию в 2021-2025 годах запланировано 8,4 млрд. руб., из них 190,856 миллионов рублей – средства краевого бюджета, остальные – федерального.

Напомним, во время посещения поликлиники №14 в Барнауле губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратил внимание, что она расположена в жилых домах. Она организована в 1990 году из филиалов 9 поликлиники. То есть в таких условиях она работает как минимум 30 лет. Томенко заявил по итогам поликлиники, что ситуацию необходимо исправлять.