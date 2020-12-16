В Алтайском крае в 2020 году убыль населения выросла почти на три тысячи человек

В Алтайском крае убыль населения выросла почти на три тысячи человек по сравнению с прошлым годом. Об этом говорят данные Алтайкрайстата.

Так, с января по октябрь 2020 года численность населения в края уменьшилась на 12, 3 тыс. человек. За 10 месяцев в крае родилось 16,6 тыс. детей, но при этом умерло более 29 тыс. человек. Если сравнить данные с прошлым годом, то получится, что в крае произошло снижение рождаемости на 1375 человек и повышение смертности на 1339 человек.

За аналогичный период прошлого года на свет появилось почти 18 тысяч человек, а умерло 27,5 тысяч. Убыль населения тогда составила почти 9,6 тысяч человек. Таким образом, убыль населения в 2020 году - на 2 714 человек больше, чем в 2019 году.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года убыль населения тоже выросла. Если за 10 месяцев в 2019 году она составляла почти 9, 6 тыс. человек, то за тот же период в 2018 году край потерял 8, 1 тыс. человека. Тем самым, край не досчитался 1,4 тыс. человек. Однако тогда убыль шла за счет падения рождаемости в регионе почти на 2 тысячи человек.

Кроме того, Алтайкрайстат опубликовал данные по Барнаулу за январь-октябрь 2020 года. Цифры по городу более критичные, чем по региону в целом. Родившихся в краевой столице оказалось на 378 человек меньше, чем в прошлом году, а именно – более 5,4 тысяч. Умерших в этом году было почти 7,9 тыс. человек. Это на 1,2 тыс. больше, чем в 2019 году. Так, естественная убыль населения за «ковидный» год в крае составила почти 2,5 тысячи человек. В 2019 эта цифра была скромнее – 862 человека. Таким образом, убыль населения за год выросла почти в 2,9 раза.