Прокуратура оспорит приговор бывшему замглавы Минприроды

Прокуратура будет оспаривать в суде приговор экс-замглавы Минприроды Владимиру Черных. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Бывшего начальника управления лесами и замглавы алтайского Минприроды Владимира Черных осудили за превышение должностных полномочий ( ч. 1 ст. 286 УК РФ) 20 ноября. Тогда ему назначили штраф – 35 тысяч рублей. Однако прокуратуру столь маленькая сумма не устроила, и ведомство внесло апелляционное представление. Оно собирается повысить штраф до 80 тысяч рублей. Жалоба уже рассматривают в Алтайском краевом суде.

Напомним, что Черных был арестован за согласование вырубки леса по просьбе бывшего начальника лесного отдела Белокуринского лесничества Сергея Пухирева. В 2016 году председатель совета директоров АО «Курорт Белокуриха» предложил Пухиреву вырубить лес в Смоленском районе для строительства горнолыжной трассы. При этом лес являлся защитным, и рубить деревья в нём было запрещено.

Несмотря на это, Пухирев обратился за согласованием к Черных. Замглавы Минприроды дал добро на вырубку леса под видом прокладки противопожарного разрыва. В итоге ущерб государству составил порядка одного миллиона рублей. Пухирев был осуждён на год и 2 месяца условно. Его приговор прокуратура оспаривать не стала.