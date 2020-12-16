Количество умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае увеличивается

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 169 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 - 11.

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 61, Бийск – 17, Рубцовск – 15, Заринск – 9, Локтевский район – 8, Славгород – 7, Шипуновский район – 5, Белокуриха, Рубцовский район – по 4 заболевших, Алейск, Яровое, Благовещенский, Залесовский, Калманский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Суетский, Тальменский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы - по 3 заболевших, Баевский, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Советский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Угловский районы - по 2 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Волчихинский, Ключевской, Краснощековский, Табунский, Третьяковский, Усть - Пристанский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 29 682 человека, уже выздоровели всего 26 097 человек. Умерло 1 330 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 707 (+11 за сутки) человек; иные причины смерти – 623 (+4 за сутки) человека.

По состоянию на 16 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 174 человека. Кроме этого, 1 215 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 2 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 500, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 133.

Минздравом края развернуто 4 523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ – 456. Резервных коек - 1132.

124 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 482 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших коронавирус выявлен у 8480 больных внебольничной пневмонией, 14433 – у заболевших ОРВИ, в 6769 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 900 669 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 208,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4243 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4504 за минувшие сутки.