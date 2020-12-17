«Алтайский край не провалил этот год, но и гордиться нечем». Эксперты рассказали о работе властей в 2020 году

2020 год, безусловно, был непростым. Мир настигла пандемия коронавируса, кризис и безработица. Многие уже называют текущий год ужасным и буквально невыносимым. Однако как власти Алтайского края справились со всеми накатившими на регион бедствиями? Об этом мы поговорили с алтайскими экспертами в по основным сферам, близким каждому жителю региона.

«Медики совершили подвиг в условиях тяжелой эпидемии»

Серьёзный удар в 2020 году пришёлся по сфере здравоохранения. Коронавирус лишил горожан плановой помощи, в октябре в Барнауле дождаться приезда скорой было очень трудно. Врачи работали с заразившимися больными, подвергая риску себя и свои семьи. Больницы еле справлялись с потоком пациентов, заполняемость некоторых ковидных госпиталей превышала 100%. В этой напряжённой ситуации, говорит профессор, президент Медицинской палаты Алтайского края Яков Шойхет, главными героями были врачи.

«Врачи оказались на своем месте, - комментирует профессор, - все были мобилизованы, люди шли в очаги и отдавались всему делу, чтобы оказать помощь больным, осознавая весь риск. У них есть и семьи, и дети… Поэтому это героический подвиг. Я горд тем, что у нас в крае такие врачи. Из-за существенного увеличения количества больных, мест не хватало, а перестраиваться и принимать решения приходилось буквально на ходу. Медики совершили подвиг в условиях тяжелой эпидемии».

Однако многие эксперты уже в начале пандемии отметили, что коронавирус обнажил проблемы системы здравоохранения. Причем это касается не только края. но и федерального центра. Вот и в алтайском здравоохранении многое зависит от Москвы. Причем часть рекомендаций приобретали директивный характер, без учета специфики региона. Это усложняло работу медикам.

Обстановка в крае во время пандемии была практически, как на войне. Кроме самих врачей, говорил об этом губернатор края Виктор Томенко:

«Я бы сравнил обстановку сегодняшнего дня с обстановкой, по сути дела, военной. Что происходит? Постоянные атаки вируса, постоянное увеличение количества пострадавших, количества заболевших, тех, кому требуется помощь. И у нас на фронте этой борьбы - система здравоохранения и, конечно, медицинские работники. Но чтобы там обстановка складывалась хорошо, надо, чтобы весь тыл, весь остальной край был также по максимуму мобилизован».

Особенно сильно накалилась в октябре 2020 года. Тогда количество заболевших резко пошло вверх. Как обстоят дела в поликлиниках краевого центра лично проверял губернатор. Причем, объясняться с жителями пришлось не только властям. Медики записывали обращения и поясняли, почему «скорая» не может приехать быстро.

В октябре появилось видео из подвала больницы, в котором тела умерших от коронавируса в черных пакетах лежат на полу и на каталках вдоль стен. Видео разошлось по социальным сетям и вновь заставило объясняться краевой Минздрав.

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Кроме того, всё в тех же соцсетях барнаульцы писали, что по несколько дней не могли ни вызвать скорую помощь на дом, ни даже дозвониться до медиков по «горячей линии». Только количество вызовов скорой помощи в сутки в октябре увеличилось с привычных 900-950 до 2500.

Итог всех коронавирусных перипетий в крае – повышение уровня смертности. Так, Политсибру писал о том, что в ноябре показатель смертности в крае увеличился на 85,2%.

Однако к концу года позитивные моменты в здравоохранении вновь начали прослеживаться. Так, с 14 декабря возобновлена плановую помощь в регионе, но как говорил министр здравообхранения Дмитрий Попов, расслабляться рано. В крае ожидают традиционный всплеск гриппа. Какую он даст картину в сочетании с неушедшим из региона ковидом, пока непонятно.

«В сфере ЖКХ многолетние проблемы не решаются»

На сферу ЖКХ, как правило, влияет не пандемия. Однако свою лепту она все же внесла. Речь, прежде всего, об отсрочке начисления пени за коммунальные платежи. Исполнительный секретарь Общественной палаты Алтайского края Константин Емешин говорит, что в результате введения всех отсрочек, товарищества собственников жилья (ТСЖ) оказываются должны поставщикам коммунальных услуг:

«Федеральная власть сказала: «не платите» (имеется в виду интерпретация населением отсрочки начисления пени по коммунальным платежам - прим. ред.). По многим домам теперь есть недобор квартплаты. Раньше если человек не заплатил, я отключаю ему электроэнергию, он бежит, платит, и я включаю ему энергию. А сейчас я отключить коммунальную услугу не могу. Получается, что государство оказало людям послабления, но в результате ТСЖ должно поставщикам коммунальных услуг – водоканалу, горэлектросети, местной тепловой компании… Раньше если ты не платишь больше двух месяцев, то на тебя подают в суд, а теперь и нам в суд нельзя подать, и с ТСЖ коммунальщики не могут судиться. В результате снижение платежей приводит к тому, что эксплуатация электро-, водопроводных и тепловой сетей страдает, потому что раз денег нет, то не проводится своевременных мероприятий по их обслуживанию».

Константин Емешин отмечает, что серьёзных изменений в сфере за год не произошло - некоторые реформы тормозят, что-то в сфере делается наполовину, а некоторые проблемы носят системный характер.

«Мусорная реформа затормозила. Но занимаются ей не краевые власти, а народный фронт, общественники. Всё, что касается подготовки к зиме, всё это было сделано, но потом начались многочисленные аварии, и, выяснилось, что некоторые районы не были готовы. В отношении системы капитального ремонта было много упущений, но они связаны с тем, что сама система плохо придумана», - говорит эксперт.

Важная тема – это расселение аварийного жилья. Совсем недавно «Политсибру» писал о том, что Алтайский край просит у Москвы почти полмиллиарда рублей на расселение аварийного жилья. До этого регион уже получал деньги из федерального центра и из местного бюджета. Общая сумма, полученная в 2020 году на расселение людей из аварийного и ветхого жилья, - 812,54 млн рублей. Но, по данным сайта регионального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в крае сейчас 652 аварийных жилых помещения. В программе переселения на 2019-2025 год участвует только 268 из них. Всего переезда ждут 13,65 тыс. человек, из них 7,77 тыс. - в ближайшие 4 года. По словам Константина Емешина, выделенных денег на решение проблемы аварийного и ветхого жилья никак не хватит:

«Потребности жителей в 10 раз превышают финансовые возможности, - поясняет эксперт. - Поэтому миллион больше-миллион меньше, не сильно решит проблему. Жителей, которым нужны новые дома, скопилось очень много, а денег на порядок меньше, чем нужно на самом деле.Нужно кардинальное решение».

Не лучше ситуация и с выдачей жилья для детей-сирот. В этом году власти пытались сократить очередь на получения квартир сиротами. На решение данного вопроса даже выделяли рекордную сумму - 1,2 миллиарда рублей. Однако, к ноябрю на покупку жилья для сирот потратили менее 50 млн рублей. Это привело к скандалу, и СК РФ даже возбудил дело о халатности. В ноябре дело о выдаче детям-сиротам жилья взял на себя Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Сейчас же, говорит Константин Емешин, темпы выдачи квартир немного увеличились, но они по-прежнему не соответствуют запросам.

«Раньше очередь была - 4000, а давали 20-30 квартир, - объясняет эксперт, - в этом году цифра выросла до 200. Но когда очередь – 4 000, 200 квартир – плохой показатель».

Эксперт также отмечает, что в сфере со временем копится всё больше проблем, а решить их трудно из-за недостаточного финансирования.

«Мы без особых эксцессов завершили учебный год и начали новый»

Для сферы образования 2020 год приготовил много испытаний. В первую очередь, это дистанционное обучение. Именно во времена пандемии коронавируса дистант стал использоваться всё активнее. Многие школьники и студенты учились не за партой, а за компьютером почти целый год.

Председатель Алтайской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Юрий Абдуллаев считает, что сфера образования, в целом, справилась с вызовами, которые возникли в связи с пандемией коронавируса:

«Главным достижением органов власти в регионе в прошедшем году считаю то, что несмотря на внештатную и крайне сложную ситуацию с коронавирусом, в короткие сроки удалось организовать в новом формате обучение школьников и студентов. А это сотни тысяч человек ежедневно. Не всё получилось гладко, не всё и не у всех работало, но, с учётом того, что переобуваться пришлось на ходу, мы без особых эксцессов завершили учебный год и начали новый. Тот, кто знает по себе, как организовать массы людей в форс-мажорных условиях, поймёт и оценит всю сложность этой работы. Дети учатся, педагоги работают, получают зарплату и дают трудиться и зарабатывать родителям, чтобы кормить семьи. А это – главное».

Однако с зарплатами учителей в 2020 году было всё не совсем гладко. Так, осенью 2020 года, учителя Панкрушихинской школы Алтайского края жаловались на снижение зарплаты от 2 до 5 тысяч рублей. На снижение зарплаты в Алтайском крае жаловались педагоги Топчинского района, а также Алейска. Необоснованное урезание зарплаты учителям власти признали. Но в целом серьёзно повышать зарплату учителям в крае пока не планируют, зато заставят произносить клятву на верность профессии.

Возмущались в крае не только против понижения зарплат, но и по поводу дистанционного обучения. Впрочем, однозначного мнения по поводу дистанционного обучения у общества не было и нет.

А вот по поводу школьного питания - скандал разгорелся в сентябре - общество выступило довольно слаженно. Напомним, родители пожаловались, что в рамках «президентского распоряжения» бесплатное питание в школе будет включать только каши или запеканки. Возмущение вылилось на страницы СМИ и дошло до федеральной повестки. Правда затем в Комбинате школьного питания пересмотрели меню и заявили, что готовы добавлять детям молочные и мясные блюда.

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«До финансового кризиса не дошли»

2020 год получился крайне спорным и противоречивым. С одной стороны пандемия обнажила многие проблемы в различных сферах, с другой стороны часто ситуация была слишком сложной, чтобы решить её «по щелчку». Общие итоги 2020 года подвёл алтайский политолог Константин Лукин:

«Основной вызов в 2020 году - пандемия коронавируса. Именно она определяла деятельность властей в этом году. Если сравнивать с другими регионами, то Алтайский край не провалил этот год, но и гордиться нечем. Паника или какие-то критические замечания присутствовали, но в целом можно сказать, что с данным вызовом краевая власть справилась. Радует принятый бюджет на следующий год. Доходы увеличились и в принципе доходно-расходная часть увеличилась. Несмотря на все сложности, до финансового кризиса ситуация не дошла.

Да, существуют отдельные провалы. В начале года депутаты спрашивали с министра строительства по поводу провалов газификации, а также того, что край не успел освоить выделенные деньги на покупку квартир для сирот. Отдельные проекты, связанные с неосвоенными вовремя федеральными деньгами, проваливаются. Но при этом основные показатели по KPI были выполнены, и нам есть, в чем выгодно выглядеть по сравнению с другими регионами. Кризис затронул не так много сфер. Сильно пострадал мелкий бизнес, сфера услуг, но это же не определяющие отрасли жизни в крае. А сельское хозяйство, несмотря на летнюю засуху, по прибыльности показало результаты большие, чем в прошлом году».

Антон Дегтярев