Сергей Белоусов: Применение пальмового масла будет взято под жесткий контроль

Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

Сенатор напомнил, что споры вокруг пальмового масла не утихают. Особенно остро стоит вопрос нормирования вредных веществ в пищевой продукции, содержащей пальмовое масло. К сожалению, недобросовестные производители используют самые изощренные способы фальсификации продуктов питания, подменяя пальмовым маслом качественные жиры животного происхождения.

Дело в том, отмечает сенатор, что пальмовое масло и пищевые продукты, содержащие пальмовое масло - различные кисели, пасты на основе сахара, спреды, продукты специализированного питания, в первую очередь для диабетиков, комплексные пищевые добавки и функциональные смеси не подконтрольны ветеринарному надзору, так как производятся из уже переработанных компонентов. То есть сами компоненты, на стадии их производства, уже проходили контроль и являются безопасными в ветеринарно-санитарном отношении.

По мнению Белоусова, решение проблемы возможно в контексте формирования единой системы прослеживаемости товаров содержащих пальмовое масло, производство, ввоз и оборот которых несет в себе высокие риски фальсификации, прежде всего молочной продукции.

С предложением о введении маркировки продукции, содержащей пальмовое масло, Комитет уже обратился в Минпромторг России и планирует продолжить взаимодействие с ответственным министерством в этом направлении.

Уверен, комплексный подход к организации полной прослеживаемости продуктов питания будет способствовать повышению эффективности контроля качества, легальности и безопасности пищевой продукции, содержащей пальмовое масло на всех стадиях ее жизненного цикла, резюмировал парламентарий.