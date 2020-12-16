Белокуриха получила около 14 млн курортного сбора в этом году

Алтайский курорт Белокуриха за 2020 год собрал всего 14 млн курортного налога. С 2018-2019 сумма, полученная от сбора, - 84 млн рублей. Более половины этих средств направлены на облагораживание города. Об этом сообщает сайт правительства Алтайского края.

Курортный сбор платят туристы, которые приезжают в город. В Белокурихе он начал действовать в 2018 году. За 2 года в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 70,6 миллиона рублей от данного налога. Из них 18,3 млн в 2018 году и 52,3 миллиона рублей в 2019 году.

В этом году сумма курортного сбора составила 14 млн. рублей.

Напомним, что столь малое количество средств Белокуриха собрала потому, что в июле курортный сбор был отменён до 31 декабря 2020 года. За 2021 и 2022 плата будет снижена с 50 до 30 рублей в сутки. Также в город долго никто не приезжал. Санатории Белокурихи начали открываться только в июне, и на конец сентября из-за пандемии Белокуриха уже потеряла более 1,4 млрд рублей.