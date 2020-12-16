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Алтайский губернатор  внес очередные изменения в антиковидный указ

Новости
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Губернатор края Виктор Томенко внес очередные изменения в антиковидный указ. Речь идет о продлении самоизоляции  для пожилых людей  до 6 февраля.

Им также предписано оставаться дома для снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Электронный листок нетрудоспособности в этот период оформляется удаленно. Оплата производится из фонда ФСС.

Кроме того,  в медучреждениях возобновляется плановая помощь. В частности разрешены профосмотры  и диспансеризация, сообщает официальный сайт региона.

Напомним, решение о возобновлении плановой помощи было озвучено на заседании оперштаба на прошлой неделе.  По данным Роспотребнадзора региона  в настоящее время короновирусом заболевает в основном работоспособное население в возрасте от 30 до 64 лет. Чаще всего жители края заражаются в семье – 55% случаев. 30% случаев заражений зафиксированы на рабочем месте, чуть более 13% - в медицинских организациях и лишь 1.3% случаев - в детских организованных коллективах. Главный санитарный врач края Ирина Пащенко отметила, что в 92% случаев источник заражения удается установить.

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Новости

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Николаый

Благо для всего Алтайского края, в данном случае, это его самого ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ОБЩЕСТВА в... психушке!!!

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