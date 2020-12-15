Компанию «Дорожные знаки Алтая» могут признать недобросовестным поставщиком

«Горно-Алтайавтодор» подал заявление в антимонопольную службу о включении компании «Дорожные знаки Алтая» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Республике Алтай.

Фирма «Дорожные знаки Алтая» принадлежит сопредседателю ОНФ в Алтайском крае и члену общественной палаты Барнаула Евгении Гущиной. По информации, размещённой на сайте Госзакупок, компания Гущиной не справилась с контрактом с «Горно-Алтайавтодором» на 9,7 млн рублей. ООО «Дорожные знаки» должно было обустроить пешеходные переходы на дорогах общего пользования регионального значения. Сроком окончания работ значилось 30 июля 2020 года. Однако заказ был выполнен только на треть.

По информации «ИА Банкфакс», 4 декабря «Горно-Алтайавтодор» решил разорвать контракт с компанией Гущиной в одностороннем порядке и оформить «Дорожным знакам Алтая» неустойку - 182 тысяч рублей за просрочку контракта.