В 2020 году власти потратили 3,6 млрд рублей на поддержку алтайских семей, у которых появился ребёнок

Власти Алтайского края потратили 3,6 млрд рублей на поддержку семей при рождении детей. Об этом сообщает Министерство соцзащиты края.

Деньги выделялись в ходе проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Сюда входит, во-первых, ежемесячная выплата в связи рождением или усыновлением первого ребенка. В 2020 году она составила 10,2 тысяч рублей. Всего на эту за год было запланировано потратить на такие выплаты около 1,9 млн рублей. За 11 месяцев израсходовано около 1,6 млн рублей. Выплату получило почти 16 тыс. семей, тогда как в прошлом году – порядка 10 тысяч семей.

Следующая выплата – при рождении третьего ребёнка или последующих детей. Она платится до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Её размер составил те же 10, 2 тыс. рублей. Сумма этих выплат за год – более двух млн. рублей, из них за 11 месяцев 2020 года израсходовано 1, 9 млн рублей.

Третьим пунктом программы является проведение циклов экстракорпорального оплодотворения для семей, страдающих бесплодием. Его курирует Министерство здравоохранения Алтайского края.

«Затраты на один цикл экстракорпорального оплодотворения составляют более 130 тыс. рублей. На 2020 год на проведение циклов ЭКО запланировано 159,23 млн рублей, из них с начала 2020 года израсходовано 123,66 млн. рублей», - сообщили в ведомстве.

Всего за 11 месяцев власти израсходовали около 3,6 млрд рублей. За весь год же на поддержку семей должно быть потрачено 4,1 млрд рублей.

Напомним, что в прошлом году на реализацию этого же проекта была направлена меньшая сумма – около 2,8 млрд рублей. Из них порядка 833, 6 млн рублей было израсходовано на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, более 1,8 млрд. рублей было потрачено на выплаты при рождении третьего ребенка и около 156 млн. - на проведение циклов экстракорпорального оплодотворения.