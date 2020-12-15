Около 900 тысяч кубометров «леса» экспортировал Алтайский край в другие страны в 2020 году

За 11 месяцев 2020 года Алтайский край экспортировал 878 тысяч кубометров лесопродукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

«Значительная доля алтайских лесоматериалов экспортируется в Казахстан (свыше 410 тыс. куб. м), Китай (180 тыс. куб. м), Узбекистан (свыше 135 тыс. куб. м), Афганистан, Киргизию и другие страны», - отметили в ведомстве.

В основном за границу увозили пиломатериалы. К ним относится обрезная доска, брус, комплекты домов, которых вывезли свыше 700 тыс. куб. м, а также крепежные изделия и упаковочный материал.

Также продукцию проверили на наличие карантинных объектов. Их обнаружено не было.

Стоит отметить, что в этом году Алтайский край экспортировал меньше лесоматериалов, чем в прошлом. В 2019 году Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщало, что край вывез за границу 1083 кубометров лесопродукции. Тогда среди лидеров были всё те же Казахстан (459 тыс. куб. м), Китай (236 тыс. куб. м), Узбекистан (256 тыс. куб. м), Афганистан (68 тыс. куб. м), и Киргизия (43 тыс. куб. м).