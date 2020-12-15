Бийские коммунисты намерены инициировать отставку главы города

Бийские коммунисты намерены инициировать отставку главы Бийска Александра Студеникина. Они уже подготовили соответствующее обращение в Бийскую городскую Думу и на имя губернатора региона Виктора Томенко.

Чтобы запустить процедуру необходимо, чтобы обращение подписали не менее 10 депутатов думы. Во фракции КПРФ, по данным официального сайта Бийска, состоит 7 человек. Соответственно, удастся ли получить недостающие подписи от депутатов других фракций – большой вопрос.

Однако, судя по всему коммунисты надеются на помощь губернатора края Виктора Томенко. «Если процедура будет запущена в гордуме, губернатор также выскажет свою позицию по поводу отставки мэра Бийска – городская Дума должна будет в течение месяца рассмотреть вопрос с обязательным учетом мнения главы региона», - пишет сайт реготделения

Напомним, во время ноябрьского заседания Бийской городской Думы депутаты фракции КПРФ предложили главе города Александру Студеникину покинуть свой пост. При этом пообещали вынести его и на следующую сессию.

Причиной такого поворота стал срыв программы «Городская среда». В этом году в Бийске не удалось сдать ни одно направление, заявленное в программе. Губернатор края ВикторТоменко уже дал негативную оценку итогам программы в Бийске.

Спикер Думы Сергей Ларейкин назвал ошибки мэрии системными, отметив, что сорвана была не только программа «Городская среда», но и провалены работы на стадионе «Прогресс».