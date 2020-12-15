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Алтайские единороссы выбрали двух замов вместо одного Осипова

Новости
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Во фракции АКЗС «Единая Россия» появилось  целых два заместителя.  Ими были избраны Денис Голобородько и Ирина Солнцева.   Место заместителя оказалось вакантным в связи с уходом из депутатского корпуса Андрея Осипова, занявшего  должность бизнес-омбудсмена.

Выборы сразу двух заместителей в пресс-службе реготделения «ЕР»  обосновали усилением работы в связи с предстоящими  выборами.

Денису Голобородько и Ирине Солнцевой предстоит «более интенсивно развивать приоритетные направления работы в виде волонтёрской деятельности в период пандемии и оказания адресной помощи гражданам, а также усилить работу в преддверии избирательной кампании 2021 года», - пишет пресс-служба.  

Голобородько  в АКЗС является исполняющим обязанности руководителя комитета АКЗС по правовой политике, членом комитета по местному самоуправлению, Солнцева  - заместителем председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке, а также членом комитета по социальной политике.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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