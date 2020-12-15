В Алтайском крае за сутки умерло 14 человек с коронавирусом и 218 заболело

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 367 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 - 10.

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 63, Бийск – 19, Рубцовск – 17, Заринск – 11, Славгород – 8, Новоалтайск – 7, Шипуновский район – 6, Яровое, Благовещенский и Локтевский районы – по 5 заболевших, Алейск, Первомайский, Кулундинский, Новичихинский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Заринский, Калманский, Каменский, Суетский район – по 3 заболевших, Алейский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Панкрушихинский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Усть - Пристаньский районы – по 2 заболевших, Залесовский, Змеиногорский, Ключевской, Краснощековский, Михайловский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть – Калманский, Хабарский, Шелаболихинский район – по 1 заболевшему.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 29463 человека. Уже выздоровели всего 25 928 человек. Умерло 1 315 человек, в том числе из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции – 696 (+10 за сутки) человек, иные причины привели к смерти – 619 (+ 4 за сутки) человек.

По состоянию на 14 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 139 человека. Кроме этого, 1229 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 494, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 134.

Минздравом края развернуто 4 623 койки, к кислороду имеют подключение 2610, с ИВЛ – 462. Резервных коек - 1255.

126 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 459 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Общего количества заболевших: 8413 случая выявлено – у больных внебольничной пневмонией, 14302 – у заболевших ОРВИ, в 6748 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 896 426 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 210,77 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3673 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3837 за минувшие сутки.