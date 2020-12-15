Жители Алтайского края стали больше жаловаться на дороги, чем на здравоохранение, в которое не включили обращения по ковид

Тема здравоохранения и коронавируса покинула первое место рейтинга по количеству обращений и жалоб жителей Алтайского края. Об этом сообщил правительственный Telegram-канал «Ленина, 59».

Снижение связанных с медициной и ковидом обращений зафиксировала региональная система Инцидент-Менеджмент. По данным Центра управления регионом в Алтайском крае, месяц назад жители 343 раза жаловались на коронавирус и здравоохранение (из них 191 – на коронавирус, 152 – на медицину). К началу этой недели обращений стало в 3 раза меньше – 99 (34 – на коронавирус, 65 – на медицину).

Тем самым, проблемы здравоохранения в рейтинге жалоб упали с 1 на 4 место. «Коронавирус», который по непонятным причинам рассматривается отдельно от всего здравоохранения, учитывается в системе отдельно и занимает 6 место. Всего количество жалоб, связанных с медицинской тематикой, составляет 99. И таким образом может располагаться сразу за количеством жалоб на дороги.

«За неделю с 7 по 13 декабря в систему «Инцидент Менеджмент» в целом поступило в работу 527 новых сообщений. 113 из них касаются сферы дорожного хозяйства, 91 – социального обслуживания и оказания государственной социальной помощи, 83 – вопросов ЖКХ, 65 - оказания медпомощи, 56 – работы общественного транспорта», - сообщается в Telegram-канале.

Таким образов, теперь в тройку лидеров входят дороги, спецобслуживание и ЖКХ. Вероятнее всего, на количество жалоб в этих сферах повлиял приход зимы. Актуальна также для жителей региона проблема общественного транспорта. Меньше всего сейчас жителей региона интересуют вопросы торговли, экономики и бизнеса.