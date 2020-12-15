Алтайские единороссы предложили президенту застраховать всех учителей от коронавируса

Проект по страхованию учителей от коронавируса представили президенту Владимиру Путину во время партийного онлайн форума. Руководитель исполкома Алтайского регионального отделения партии предложил распространить опыт на всю страну. Владимир Путин обещал подумать.

«Это актуальный вопрос. Сейчас у нас около 70% школ работают в нормальном режиме, остальные – частично или полностью в онлайн-режиме. Конечно, когда люди находятся в коллективе, то риски получить коронавирусную инфекцию возрастают. Мы должны подумать над особыми видами страховки. Правительство проработает вопрос с регионами», - отметил Президент.

Напомним, к инициативе алтайских единороссов подключились депутаты всех уровней, и предприниматели региона, которые за свой счет страхуют педагогов по всему Алтаю. В настоящий момент застраховано уже 2 973 педагога из 107 учреждений Алтайского края.