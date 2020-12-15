Бывшему замглавы алтайского Минстроя продлили срок домашнего ареста

Экс-заместителю главы Минстроя Алтайского края Андрею Голубцову продлили срок домашнего ареста. Это следует из материалов Октябрьского районного суда Барнаула.

По информации ИА «Банкфакс», Голубцов проведёт под домашним арестом ещё два месяца. Чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение крупной взятки должностным лицом). Ему может грозить от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом до 70-кратной суммы взятки.

По версии следствия, замглавы Минстроя получил 2 млн рублей от директора фирмы по строительству коммуникаций для газо- и водоснабжения. За взятку чиновник должен был выбрать данную компанию подрядчиком и оказать ей покровительство при заключения муниципального контракта на капремонт коммунальных сетей. После окончания ремонта, Голубцов обязался подписать акты приёмки работ независимо от их результатов.

Уголовное дело в отношении Голубцова следователи возбудили в апреле 2020 года. Сначала его содержали под стражей, а потом перевели на домашний арест. Срок домашнего ареста несколько раз продлевался. Заявление о новом продлении домашнего ареста было подано в Октябрьский районный суд 10 декабря, а через 4 дня его удовлетворили.

Напомним, что 11 декабря славгородский суд вынес приговор другому чиновнику краевого Минстроя – экс-начальнику отдела газификации ведомства Игорю Хроменкову. Его признали виновным виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу – 300 тыс. рублей. Кроме того, с Хроменкова взыскали 18 млн рублей по иску Минобороны.