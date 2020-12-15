В Республике Алтай запретили корпоративы и массовые гуляния

В Республике Алтай ввели запрет на проведений массовых и праздничных мероприятий. Ограничения будут действовать с 15 декабря 2020 по 15 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства республики.

Изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" внёс глава региона Олег Хорохордин. Согласно документу, на месяц в Республике Алтай запрещается проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. Новогодние и рождественские мероприятия тоже попадают под запрет. Их в этом году проводить не будут из-за пандемии коронавируса. Ни новогодних корпоративов, ни ёлок в Республике Алтай в этом году ждать не стоит.

«К сожалению, несмотря на то, что обстановка остается сложной, до сих пор отмечаются нарушения противоэпидемического режима – как показывают рейды, нарушения есть почти на каждом втором предприятии. Дело дошло до крупных штрафов, но другого выхода нет», – подчеркнул глава Республики Алтай на заседании регионального оперштаба.

По последним данным, в Республике Алтай подтверждено более 12, 5 случаев коронавируса. Выздоровело более 12 тысяч человек, 128 пациентов с COVID-19 скончалось.

Напомним, что в Алтайском крае ввели аналогичные ограничения на проведение массовых гуляний. В те же даты, с 15 декабря 2020 по 15 января 2021 года, нельзя будет проводить корпоративы и развлекательные мероприятия.