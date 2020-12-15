«Металл не выбрасывали никогда». Алтайский археолог рассказал о первых металлургах бронзового века

Алтай – этнический котел, в котором «переплавлялись» многие народы и культуры. О древних жителях левобережья Оби, разводивших скот и плавящих металл в третьем тысячелетии до нашей эры, беседуем в рамках совместного с НОЦ «Алтай» проекта с доктором исторических наук, профессором кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета Сергеем Петровичем Грушиным.

Много разного и везде

- Сегодня любая археологическая статья содержит множество источников, на которые ссылаются ученые. Зачем нам исследования регионов, даже не граничащих с Алтаем?

- Археология как наука возникла в XIX веке и накопила большое количество материала. Любой ученый должен знать весь контекст исследования о своем объекте. Зачем? Мы сравниваем схожие культуры Алтая, Казахстана, Восточной Европы в их развитии. Особенности позволяют говорить о датировках, о путях миграций древнего населения. Для определения локальной специфики нужно знать, что происходило на сопредельных территориях, на севере, на юге и т.д. По этой причине археологи Алтайского государственного университета исследуют памятники на обширной территории Алтая, Монголии, Казахстана, Туркмении.

- Как до раскопок определить что внутри кургана?

- Если памятник ранее раскапывался, мы можем предполагать с каким материалам мы столкнемся. Часто в результате осыпей или хозяйственной деятельности человека разрушается культурный слой и древние объекты, из которых выпадают артефакты. По ним можем судить о датировке и характере памятника. Конечно, используем космические данные. Даже простой Google maps может дать интересные результаты. Но последнее слово все равно за человеком с лопатой. Бывают казусы. Как-то приехали в разведку, проведенную с использованием снимков из космоса, а на месте предполагаемого кургана обнаружили стог сена.

Перед тем как организовать крупные раскопки изучается весь комплекс имеющихся сведений о памятнике: кто копал, где, сколько, какие результаты получены. Проводится предварительная шурфовка памятника. Сегодня в археологии широко используются геомагнитные приборы, которые могут дать общий фон залегания почвенных слоев. На основании этих измерений можно составить карту магнитных аномалий, которые, могут быть связаны с древними объектами. Таким образом, альянс археологов с геофизиками дает хороший результат в поиске древних объектов без раскопок. После чего вся информация аккумулируется, и определяется программа изучения и раскопок памятника.

- Вы стоите между тремя одинаковыми курганами и решаете, какой копать. Как происходит выбор?

- Кроме внешних особенностей курганов, которые могут стать основанием выбора, присутствует также практическая целесообразность: как подъехать к памятнику, где разместить отвал, куда складывать камни, куда дерн… Учитывая различные факторы определяется и стратегия очередности раскопок объектов в рамках одного памятника.

- Где романтика, где интуиция, где Индиана Джонс и Лара Крофт?

- Конечно, можно увидеть во сне откровение, или пойти ночью к курганному комплексу, прислушаться к ветру, к реке. Можно через спину в полнолуние кидать саперную лопатку и смотреть куда она воткнется. Но, если серьезно - чаще помогает прошлый опыт. Хотя без удачи археологу тоже никак нельзя. Есть анекдотические случаи, когда пошел по необходимости в кусты и нашел там древний горшок, который выпал из культурного слоя. Так тоже открывают памятники.

Любая интуиция основана на жизненном опыте. Периодическая система приснилась Менделееву, а не человеку, который коней подковывает. Это скорее момент, когда мозаика складывается в целую картинку.

Копал могильник Тараскина гора в Третьяковском районе. Вскрыли курган, а вся могильная яма была забутована камнем. Под камнями захоронение лошади, а дальше материк. Могилы человека нет. Вечером у костра долго искал ответ, и он пришел. Оказалось, что это погребение с подбоем. Утром начали копать в правую сторону и обнаружили каменные стенки, а за ними практически на границе кургана - могила женщины с богатым инвентарем.

Таким образом, интуиция, безусловно, присутствует, но она основывается на жизненном опыте исследователя, который подсказывает ему, как поступать в том или ином случае. Романтика не в профессии, а в человеке и в его отношении к своей работе. Романтическому ареолу археология обязана Голливуду, отсюда и отсылки к Индиане Джонсу или Ларе Крофт, у которых мало общего с профессиональными археологами.

Антропологическая реконструкция представителей елунинской культуры фото из личного архива С.Грушина

Елунинцы

- Вы всю жизнь занимаетесь елунинской культурой. Жили в ХXV-ХVIII веках до нашей эры на берегах Оби скотоводы - первые металлурги бронзового века. Что осталось от них?

- Могильники и поселения. Причем первые расположены на высоких точках обских террас, а вторые – в пойме. Есть математическая закономерность в их расположении. Все 12 могильников, начиная от памятника, обнаруженного на улице Поселковой в Барнауле, и заканчивая Телеутским взвозом в Павловском районе, расположены на расстоянии 6-12 километров. Можно предположить, что елунинские поселки были распространены на этом расстоянии друг от друга на левому берегу Оби.

- Как эти древние люди?

Антропологические материалы, представленные в елунинских захоронениях, очень разняться. У нас есть реконструкции внешнего облика елунинцев, выполненных криминалистами, по найденным в погребениях черепам. Сейчас известно, что предки елунинцев пришли с запада на территорию Алтая в XXV-XXIII веках до н.э. в антропологическом отношении были европеоидами и принадлежали к средиземноморскому типу. Основу пришлой группы занимали мужчины, воины-завоеватели, которые в жены брали местных красавиц, последние в своем большинстве принадлежали к смешанным группам монголоидного облика.

- Кто жил на территории будущего Барнаула до появления елунинцев в эпоху энеолита?

- Нам известна керамика того времени, но для выделения отдельной культуры этого не всегда хватает. Есть проблема с соотношением могильников с поселениями. На последних находим много керамики, а в первых она отсутствует. Какой-то компонент энеолитической культуры нашел отражение в елунинской культуре бронзового века, это проявляется в определенной преемственности керамических орнаментов. Остальные элементы кардинально разнятся, то есть - привнесенные. Вероятно, гончарство были женским занятием, и благодаря тому, что пришельцы брали местных женщин в жены, в орнаментации керамике сохранилась преемственность, а мужские сферы - металлургия, скотоводство, мировоззрение были привнесены, они резко отличаются от предшествующего энеолита.

- Почему обитали только на одном берегу реки?

- Елунинцы предпочитали более открытые степные участки, которые наиболее подходили для ведения скотоводческого хозяйства, поэтому основной ареал их расселения – левый берег Оби. Такой ландшафт был удобен для ведения хозяйства – разведение овец, крупного рогатого скота и лошадей. Есть памятники и на правобережье, но их мало, и они более смешанные в культурном отношении. Обь в древности выступала в качестве естественной границы расселения племен. Лес и тайга плохо подходили для ведения традиционного скотоводческого хозяйства. Обычно изменения начинаются при климатических или других внешних вызовах. Традиционная культура всегда вписана в ландшафт, он является ее составной частью. Когда условия изменяются, возникает кризисная ситуация, которая приводит к тому, что люди начинают искать новые виды хозяйственной адаптации к новым природным условиям, или мигрировать в поисках подходящих условий проживаний.

- Кочевали?

- Кочевое скотоводство появилось позднее, в раннем железном веке, когда появилась возможность использовать лошадь для верховой езды. Кроме того, наши природные условия на дают возможности зимнего выпаса скота. Много снега, из-за чего нет возможности тебеневать, то есть животные не могут самостоятельно добывать корм из-под снега и возникает необходимость заготовить сено на зиму. В составе стада у елунинцев преобладали овцы. По этому признаку они были рекордсменами среди племен бронзового века.

Каменные песты, найденные в Шипуновском районе фото из личного архива С.Грушина

Металлургия

- Афанасьевцы плавили медь, елунинцы экспериментировали с бронзой. Как выглядело производство металла?

- Наша территория богата рудными месторождениями. На Урале преобладают глинистые песчаники, и порода легко доступна. Для добычи достаточно обычного кайла. На Алтае преобладает гранит, поэтому древние использовали сложные технологии. Здесь раскаливали камень кострами и лили холодную воду. В образовавшиеся трещины вставляли клинья и откалывали куски руды. В Змеиногорском, Локтеевском, Третьяковском районах Алтайского края есть объекты, связанные с древней металлургией – на них находим много шлака, руды, редкие металлические изделия.

- Почему редкие?

- Металл не выбрасывали никогда, а негодные изделия отправляли в переплавку. Поэтому среди редких находок только случайно потерянные вещи: маленькие шилья, украшения. Большая удача найти в поселении большой бронзовый предмет. Но даже при анализе этих артефактов мы можем говорить, что елунинцы активно экспериментировали в металлургии – к меди добавляли олово, свинец, цинк, чтобы получить самый качественный сплав. Спектральный анализ этих изделий позволяет утверждать, что на нашей территории были первые бронзовые производства Сибири, технологии которых разошлись именно с Алтая. Проследить за древним «хождением» этих предметов возможно, так как металл несет на себе следы своего происхождения.

- Металл лили в каменные формы?

- Использовали каменные льячки и разные технологии. Были одностворчатые льячки, были двустворчатые и многостворчатые. По литейным швам, которые сохранились на предмете можно определить особенности использованной литейной формы и технологии. Иногда использовали восковую модель. Ее обмазывали глиной, обжигали. Воск вытекал, а форма оставалась. Благодаря этой технологии можно было отливать тонкие изящные вещи. Елунинцы стояли у истоков технологии отливки изделий с «глухой втулкой», когда литье металла осуществлялось в форму со встроенным клином, позднее такая технология распространилась на огромных территориях Евразии.

Изделия елунинской металлургии Фото из личного архива С.Грушина

Солнце, конь, огонь

- Во что верили?

- Безусловно, большую роль в мировоззрении играло солнце. На бронзовом ноже из Елунино изображена голова коня с лучами, что позволяет отождествлять этот образ с «солнечным» конем. В ритуалах важное значение имел огонь, что проявилось в погребальном обряде, когда на погребальной камере, где был похоронен умерший, родственники разводили костер, который через некоторое время засыпали землей.

- Были ли магические предметы?

- Такие предметы, которые мы называем «культовые» или «ритуальные» известны. Яркий пример - клад каменных пестов, обнаруженный в Шипуново. Это галечные стрежни 30-40 см с навершиями в виде головы коня, барана. Так же известен амулет - каменная скульптурка орла, обнаруженная на поселении Березовая Лука в Алейском районе. Этот предмет подвешивался на кожаный ремешок и носился на шее, оберегая своего владельца.

- Как по предмету материальной культуры мы определяем верования?

- Помогает этнография, в которой предметы материальной культуры тесно связаны с укладом и верованиями. В археологии такие связи неочевидны. Но зная, например, преемственность тюркских и самодийских народов, через череду повторений, мы можем предполагать, как мир материальной культуры был связан с духовной. Археологи - специфичные люди, они пытаются получить информацию из различных отраслей науки. Мы работаем с генетиками, физиками, химиками, ботаниками, зоологами и многими другими, поэтому современная археология это комплексная, междисциплинарная наука.

Захоронение афанасьевской культуры Фото из личного архива С.Грушина

- Что служило причиной массовых захоронений?

- Военные столкновения. На скелетах антропологи находят следы механических повреждений, а иногда и наконечники стрел, застрявшие в костях, они могли быть причиной смерти. Также причиной могли стать эпидемии и болезни, которые в бронзовом веке тоже, несомненно, были. Антропологи научились по костям человека определять болезни.

- Какие болезни преследовали елунинцев?

- Останки людей, обнаруженные в погребениях, свидетельствуют о том, что у елунинцев было очень много травм – переломов, вывихов, повреждений в ходе военных столкновений, часть из которых становилась смертельной. Поскольку в рационе питания елунинцев преобладала мясная пища, было мало углеводов, кариесом они не страдали.

- В вашей главе об елунинцах в трехтомной «Истории Алтая» есть рассказ о том, что часто в могилу дохоранивали «наборы костей» - ждали когда исчезнут ткани и связки, после этого ссыпали разделенные кости в могилу.

- Во многих памятниках находят захоронения вторичного характера, когда хоронили не тело умершего человека, как сейчас принято, а кости скелета в мешке или берестяном коробе. В этом случае тело человека где-то хранилось продолжительный период времени, в течении которого мягкие ткани полностью разрушались. Например, в одном из погребений на Староалейском некрополе, реконструируется следующий обряд. Первоначально был сооружен деревянный помост, на который поместили тела умерших людей, когда мягкие ткани разлагались, помост мог разрушиться, кости собирали и помещали в выкопанную могильную яму. Нужно отметить, что так называемый воздушный способ погребения является типичным для многих коренных народов Сибири. Самодийцы строили избушки на столбах, в которых помещали тела умерших или привязывали их в ветвях дерева. Кочевники иногда тело умершего родственника везли определенное время с собой с целью похорон на родовом кладбище.

- Андроновцев хоронили на боку в позе поклонения, елунинцы укладывали покойника на спину, но всегда была ориентация на восход, что, вероятно, связано с религиозной составляющей.

- Погребальная практика различных народов очень разнообразна. Афанасьевцев хоронили на спине с согнутыми ногами: стопы стояли на земле, колени вверх. Когда археологи начинали исследовать могилу, первое что они находили коленные суставы, а затем уже шел весь скелет. Есть и стоячие захоронения неолита и энеолита. Иногда тело умершего человека связывали и придавали ему не естественную позу. Часто ориентировались на восход или заход солнца. В эпоху неолита умерших людей в могиле ориентировали головой по течению реки, что дает основание для реконструкции представлений о роле бегущей воды в мировоззрении различных народов. Души уплывали в какое-нибудь «море мертвых». Пришлые этносы могли хоронили в сторону места, откуда мигрировали. Вариантов множество, изучая эти особенности, мы можем реконструировать локальные, региональные и эпохальные особенности мировоззрения древнего населения.

- Археология как наркотик. Приехав раз в археологическую экспедицию, трудно отказаться от этого хобби или профессии.

- Безусловно, интерес есть, основная проблема, в том, что современная молодежь не всегда готова заниматься фундаментальной наукой, которая требует определенного склада характера. Так как она не всегда приносит быструю отдачу в плане материального благополучия, как в других сферах практической деятельности. А этот аспект последнее время стал определяющим при выборе профессии. На нашей кафедре осуществляется подготовка по двум направлениям, где археологический блок представлен наиболее полно. Это «Антропология и этнология» и «Музеология». Пользуясь, случаем приглашаю всех абитуриентов, кто интересуется археологией, археологическими раскопками, древней историей поступать к нам.