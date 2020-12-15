Идеология, развитие и выборы. Партия «За Правду» проведет в Барнауле общесибирский слет

Партия «За Правду» проведет в Барнауле конференцию с участием председателей (или представителей) региональных отделений из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской, Тюменской областей, Красноярского края, республики Алтай. Об этом «Политсибру» рассказал глава регионального отделения Кирилл Конев.

В Барнаул приедет и первый заместитель руководителя «За Правду», экс вице-президент республики ДНР при президенте Захарченко Александр Казаков, члены Центрального комитета партии.

«Мы обсудим планы развития партии, идеологию, и, конечно, выборы 2021 года», - уточнил Конев.

Мероприятие состоится в субботу, 19 декабря.

Напомним, партия появилась в апреле 2020 года. Ее возглавляет политик и писатель Захар Прилепин. Региональное отделение в Алтайском крае было зарегистрировано 20 ноября 2020 года под руководством Кирилла Конева.

Как ранее рассказывали «Политсибру» представители партии, они уже собрали немалый актив и намерены пойти и на выборы в парламент Алтайского края (и провести хотя бы одного депутата), и в Госдуму в 2021 году.

Сейчас «За Правду» открывает региональное отделение в Барнауле. Активисты уже провели несколько протестных мероприятий. И, судя по всему, ближе к выборам в сентябре следующего года их активность будут только нарастать.

По данным источников «Политсибру», «За Правду» - одна из пяти малых партий, которым дадут зеленый свет для участия в выборах в АКЗС. И шансы на прохождение в парламент пусть небольшие, но все же есть.