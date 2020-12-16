Алтайские предприниматели оценили первую очную встречу с губернатором после ограничений

Предприниматели остались довольны беседой с губернатором. 11 декабря в Правительстве региона прошла встреча главы региона с представителями ведущих общественных объединений бизнесменов. По их словам, ряд важных вопросов получили не только обсуждение, но и перспективу на практическое решение.

В частности, президент Алтайской торгово-промышленной палаты, член Совета Алтайской ТПП, член Правления ТПП РФ Борис Чесноков отметил, что традиционная работа предпринимателей и властей в этом году из-за пандемии была развернута в ином формате. Однако очные встречи необходимы для более серьезной проработки текущих вопросов.

«Как поликлиники были переключены на ковидных больных, так и здесь пришлось переключаться на другие задачи. Осенью и на федеральном уровне поняли, что нельзя останавливать экономику. А ведь жизнь продолжается, изменяются законы. Нам необходимо находить пути совместного решения важных вопросов», - сказал он.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Антон Федотов

В частности с 1 января вступают в силу изменения в налоговом кодексе. ЕНВД – отменяется. Бизнесменам необходимо будет выбрать форму, по которой они будут работать дальше и подать соответствующее заявление. Однако, по словам бизнесменов, пока доля тех, кто определился с этим вопросом в Алтайском крае, мала. Помочь бизнесу – задача не только непосредственно правительства региона, но и недавно назначенного уполномоченного по правам предпринимателей Андрея Осипова, который отработал две недели, но, по сути, публично дебютировал в новой должности.

«Осипов подтвердил серьезный трезвый подход к определению круга проблем и предложенных методов решения. Вообще в целом встреча заслуживает положительной оценки. Я доволен. Я работаю в АлтТПП с середины 90-х гг., знаю, как выстроена система поддержки в большинстве регионов страны. В Алтайском крае был контакт и взаимодействие. Сегодня – главное пережить пандемию и восстановить схему работы с властями», - сказал Чесноков «Политсибру».

Одним из способов изменить ситуацию может оказаться снижение ставок, чтобы облегчить по некоторым видам деятельности налоговую нагрузку. У региона есть возможность перейти на упрощенную систему. Однако, чтобы большее количество предпринимателей смогли ею воспользоваться необходимо расширить перечень видов деятельности, которые могут платить налоги по упрощенной системе.

«В Алтайском крае такой опыт уже есть, но для того чтобы его использовать в данной ситуации нужно все просчитать. Написать закон – проблем нет. Я как законодатель с большим опытом могу сказать, что самое главное в этой ситуации найти баланс. И то, что Виктор Петрович Томенко дает установку на поддержку бизнеса – очень радует», - пояснил Андрей Осипов.

Губернатор края Виктор Томенко дал поручение вернуться к обсуждению возможности снижения ставок по упрощенной системе налогообложения, а также продолжить работу по совершенствованию патентной системы налогообложения и расширению направлений её применения.

«Я как Губернатор Алтайского края и все Правительство Алтайского края на самом деле крайне заинтересованы в том, чтобы предпринимательство развивалось и имело перспективу. В этом смысле мы не боимся того, что у предпринимателей будет лишняя возможность обогатиться или заработать. На самом деле это и есть наша цель, но только, понятное дело, не за счет других участников экономической жизни. Поэтому мы ни в коем случае не снимаем с повестки дня этот вопрос. Даю поручение коллегам в Правительстве, в финансово-экономическом блоке, блоке развития продолжать работать над этими темами», - сказал он.

Председатель Алтайского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Матвейко отметил, что поручение губернатора получил весь финансовый блок правительства.

«Наши предложения о снижении налоговых ставок требуют серьезной проработки. Так как бюджет региона может недополучить серьезную сумму. Мы ждем, что Минфин проведет серьезный анализ, после которого последуют следующие встречи с бизнес-сообществом. Возможно на площадке министерства. Вряд ли это произойдет уже до нового года, тем не менее, уже понятно, что совещание с губернатором было полезным и плодотворным», - сказал Юрий Матвейко.

Юрий Матвейко Антон Федотов

Он также отметил, что с учетом загруженности главы региона аналогичные встречи необходимы дважды в год.

«На мой взгляд – это оптимальный формат работы. Ведь руководство края также понимают, что бизнес не просто работает в регионе и приносит пользу, но и нуждается в некоторой поддержке со стороны краевых властей», - пояснил он.

Председатель совета Алтайского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Евгений Госьков отметил в беседе с «Политсибру», что такого рода встречи очень полезны.

«Все наши вопросы, которые подготовили к встрече общественные объединения были услышаны и разобраны. О конкретных результатах, наверное, говорить пока рано. Дождемся конкретных поручений», - сказал Госьков.