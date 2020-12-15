За счет чего выросла смертность в Алтайском крае и как регион выглядит в сравнении с другими субъектами

В Минздраве Алтайского края рассказали, за счет чего выросла смертность в регионе осенью 2020 года и почему пик заболеваемости коронавирусом и смертности не совпадают. «Политсибру» разобрался в статистике и посмотрел, как выглядят другие регионы по данным Росстата.

За счет чего выросла смертность

По данным Алтайкрайстата, скачок смертности в регионе произошел в октябре и продолжил увеличиваться в следующие месяцы. В период с 1 января по 30 ноября 2020 года прирост смертей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3830.

При этом, по данным оперштаба, за период с 1 января по 30 ноября непосредственно от коронавируса скончались 579 пациентов.

Также по данным оперштаба от других причин смерти, но с диагностированным коронавирусом умерло еще 543 человека. Однако их мы отдельно учитывать пока не будем, так как они проходят как пациенты, умершие от других причин.

«К примеру, попадает в госпиталь пациент с сердечной недостаточностью, онкологией или каким-либо другим серьезным заболеванием, к которому добавился ковид. Как и любая инфекция, коронавирус существенно утяжеляет основное заболевание, однако, когда пациент умирает, вскрытие показывает, что основная причина – не коронавирус, а ухудшение состояния по тому самому основному диагнозу. Конечно в заключении в причинах смерти будет указан не коронавирус, хоть он и явно спровоцировал ситуацию, которая закончилась летально», - рассказал главврач горбольницы №11 Андрей Коломиец.

Кстати, за рубежом в официальную статистику смертности от коронавируса входят все пациенты, у которых был диагностирована инфекция, в России принята иная методика подсчета.

За весь период пандемии в Алтайском крае серьезно выросла смертность от пневмонии. Разница с 2019 годом составляет более чем 1200 человек. При этом, как подчеркивают в Минздраве, эту пневмонию можно не просто назвать ковид-ассоциированной, но и практически поставить знак равно, так как протекает такое заболевание аналогично тому, как если бы тесты показали положительный тест на коронавирус.

Также серьезно увеличилась смертность от болезней системы кровообращения – примерно на 2000 человек. А вот теперь как раз самое время вспомнить об иных причинах, которые привели к смерти пациентов. Часть этих пациентов вошла в ежедневную статистику как пациенты умершие с коронавирусом, а часть нет.

«Случается такое, когда у тяжелого пациента ковид уже вылечили, тесты отрицательные, а общее состояние за время болезни усугубилось. В итоге пациент умирает от основного заболевания, но в ковидную статистику он уже не войдет», - говорит Коломиец.

В пользу этой версии также говорит и то, что два крупных медучреждения, принимающие пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – Краевая клиническая больница и Краевой кардиодиспансер - работали в прежнем режиме и не были перепрофилированы под ковидные госпитали.

При этом по ряду параметров за 11 месяцев текущего года смертность даже снизилась. К примеру, на 200 меньше человек умерло от новообразований, на такое же количество от внешних причин и почти на 300 инфекционных и паразитарных болезней (понятно, что в эту графу не входят пациенты с коронавирусом).

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Три недели на шанс

Однако пик смертности и подъем заболеваемости не совпадают. Андрей Коломиец говорит, что от момента попадания в госпиталь до летального исхода проходит в среднем около трех недель. Такое время тяжелым пациентам как правило помогает продержаться интенсивная терапия, реанимация и кислород. Кого-то спасти удается, кого-то нет. Высокие цифры смертности в настоящее время, публикуемые оперштабом в ежедневном формате, как правило напрямую касаются тех пациентов, которые поступили в госпитали в конце ноября.

Как ранее пояснял в интервью «Политсибру» министр здравоохранения Дмитрий Попов, в Барнауле ситуация по коронавирусу начала выправляться, а вот районы региона вошли в нее позже. Соответственно они еще только проходят пиковые значения.

По этой логике снижения смертности стоит ожидать ближе к новому году, однако именно в конце декабря Роспотребнадзор прогнозирует традиционный всплеск ОРВИ и гриппа. Пока неизвестно, какой микс получится в результате одновременного циркулирования этих заболеваний и коронавируса, поэтому рассчитывать на улучшение ситуации все же пока рано.

А как в России

Алтайский край был назван в числе лидеров по избыточной смертности в октябре. Справедливости ради, нужно учесть, что практически все регионы России после опубликованных данных объясняются перед жителями своих регионов о разнице умерших по сравнению с 2019 годом. Снижение абсолютных показателей за 10 месяцев из всех регионов России зафиксировано только в Севастополе и Бурятии. Превышение количества смертей за этот период в Алтайском крае составило 4,9% и это один из лучших показателей среди всех регионов Сибири. По данным Росстата количество смертей с СФО в среднем за 10 месяцев увеличилось на 6, 6%. Самый низкий прирост 2,7% дала республика Хакасия, три региона (Иркутская область, Красноярский и Алтайский край) – 4,1-4,9%, Кемеровская область и республика Алтай – 5,4% и 5,0% соответственно. В республике Тыва количество смертей увеличилось на 7,6%, в Томской области на 8%, в Новосибирской области на 10%, в Омской на 12,9%. Среди регионов России наиболее высокие показатели дали благополучный Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ – более 18%. Лидером стала Чеченская республика – более 36%.

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Справка: По данным регионального Минздрава, новая коронавирусная инфекция за 11 месяцев 2020 года, как сопутствующее заболевание, сопровождает смертность от основных заболеваний, а именно: болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, болезней эндокринной системы, болезней нервной системы и других (у 2019 умерших человек, 6,0 % от всех умерших).

По месту смерти в ноябре 2020 года отмечается повышение смертности в стационаре на 37,2 % и на дому на 4,8 %.

В городах за 11 месяцев 2020 года уровень смертности вырос на 18,1 %, в сельской местности повысился на 5,8 %.

В половозрастной структуре смертность населения в ноябре 2020 года характеризуется во всех возрастах умерших большим удельным весом количества умерших старше трудоспособного возраста (80,7 %) и преобладанием умерших мужчин (на 5,6 %). Доля умерших в трудоспособном возрасте составляет 18,8%. Среди умерших трудоспособного возраста преобладают мужчины (76,4 %), среди умерших старше трудоспособного возраста – женщины (54,5 %).