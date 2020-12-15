За счет чего выросла смертность в Алтайском крае и как регион выглядит в сравнении с другими субъектами  

В Минздраве Алтайского края рассказали, за счет чего выросла смертность в регионе осенью 2020 года и почему пик заболеваемости коронавирусом и смертности не совпадают. «Политсибру» разобрался в статистике и посмотрел, как выглядят другие регионы по данным Росстата.
По данным Алтайкрайстата, скачок смертности в регионе произошел в октябре и продолжил увеличиваться в следующие месяцы. В период с 1 января по 30 ноября 2020 года прирост смертей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3830.
При этом, по данным оперштаба, за период с 1 января по 30 ноября непосредственно от коронавируса скончались 579 пациентов.
Также по данным оперштаба от других причин смерти, но с диагностированным коронавирусом умерло еще 543 человека. Однако их мы отдельно учитывать пока не будем, так как они проходят как пациенты, умершие от других причин.
«К примеру, попадает в госпиталь пациент с сердечной недостаточностью, онкологией или каким-либо другим серьезным заболеванием, к которому добавился ковид. Как и любая инфекция, коронавирус существенно утяжеляет основное заболевание, однако, когда пациент умирает, вскрытие показывает, что основная причина – не коронавирус, а ухудшение состояния по тому самому основному диагнозу. Конечно в заключении в причинах смерти будет указан не коронавирус, хоть он и явно спровоцировал ситуацию, которая закончилась летально», - рассказал главврач горбольницы №11 Андрей Коломиец.
Кстати, за рубежом в официальную статистику смертности от коронавируса входят все пациенты, у которых был диагностирована инфекция, в России принята иная методика подсчета.
За весь период пандемии в Алтайском крае серьезно выросла смертность от пневмонии. Разница с 2019 годом составляет более чем 1200 человек. При этом, как подчеркивают в Минздраве, эту пневмонию можно не просто назвать ковид-ассоциированной, но и практически поставить знак равно, так как протекает такое заболевание аналогично тому, как если бы тесты показали положительный тест на коронавирус.
Также серьезно увеличилась смертность от болезней системы кровообращения – примерно на 2000 человек. А вот теперь как раз самое время вспомнить об иных причинах, которые привели к смерти пациентов. Часть этих пациентов вошла в ежедневную статистику как пациенты умершие с коронавирусом, а часть нет.
«Случается такое, когда у тяжелого пациента ковид уже вылечили, тесты отрицательные, а общее состояние за время болезни усугубилось. В итоге пациент умирает от основного заболевания, но в ковидную статистику он уже не войдет», - говорит Коломиец.
В пользу этой версии также говорит и то, что два крупных медучреждения, принимающие пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – Краевая клиническая больница и Краевой кардиодиспансер - работали в прежнем режиме и не были перепрофилированы под ковидные госпитали.
При этом по ряду параметров за 11 месяцев текущего года смертность даже снизилась. К примеру, на 200 меньше человек умерло от новообразований, на такое же количество от внешних причин и почти на 300 инфекционных и паразитарных болезней (понятно, что в эту графу не входят пациенты с коронавирусом).
Однако пик смертности и подъем заболеваемости не совпадают. Андрей Коломиец говорит, что от момента попадания в госпиталь до летального исхода проходит в среднем около трех недель. Такое время тяжелым пациентам как правило помогает продержаться интенсивная терапия, реанимация и кислород. Кого-то спасти удается, кого-то нет. Высокие цифры смертности в настоящее время, публикуемые оперштабом в ежедневном формате, как правило напрямую касаются тех пациентов, которые поступили в госпитали в конце ноября.
Как ранее пояснял в интервью «Политсибру» министр здравоохранения Дмитрий Попов, в Барнауле ситуация по коронавирусу начала выправляться, а вот районы региона вошли в нее позже. Соответственно они еще только проходят пиковые значения.
По этой логике снижения смертности стоит ожидать ближе к новому году, однако именно в конце декабря Роспотребнадзор прогнозирует традиционный всплеск ОРВИ и гриппа. Пока неизвестно, какой микс получится в результате одновременного циркулирования этих заболеваний и коронавируса, поэтому рассчитывать на улучшение ситуации все же пока рано.
Алтайский край был назван в числе лидеров по избыточной смертности в октябре. Справедливости ради, нужно учесть, что практически все регионы России после опубликованных данных объясняются перед жителями своих регионов о разнице умерших по сравнению с 2019 годом. Снижение абсолютных показателей за 10 месяцев из всех регионов России зафиксировано только в Севастополе и Бурятии. Превышение количества смертей за этот период в Алтайском крае составило 4,9% и это один из лучших показателей среди всех регионов Сибири. По данным Росстата количество смертей с СФО в среднем за 10 месяцев увеличилось на 6, 6%. Самый низкий прирост 2,7% дала республика Хакасия, три региона (Иркутская область, Красноярский и Алтайский край) – 4,1-4,9%, Кемеровская область и республика Алтай – 5,4% и 5,0% соответственно. В республике Тыва количество смертей увеличилось на 7,6%, в Томской области на 8%, в Новосибирской области на 10%, в Омской на 12,9%. Среди регионов России наиболее высокие показатели дали благополучный Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ – более 18%. Лидером стала Чеченская республика – более 36%.
Учёный: Алтайский край – стабильный регион по распространению COVID-19, в Республике Алтай эпидемия затухает