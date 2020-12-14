Водителей трамваев и троллейбусов могут обязать выполнять работу кондукторов

Водителей трамваев и троллейбусов могут заставить выполнять работу кондукторов. Такие нововведения в общественном транспорте могут быть введены из-за пандемии коронавируса.

Сотрудники МУП «Горэлектротранса» сообщили, что представители администрации предприятия готовы заставить водителей трамваев и троллейбусов работать без кондукторов и продавать билеты пассажирам. По информации издания, до 25 декабря водителям должны дать инструктаж по работе на линии без кондукторов. Без этого инструктажа, как пишет «Банкфакс», электротранспорт выпускать запретили.

Однако, как прокомментировали «Политсибру» в пресс-службе «Горэлектротранса», это - временная мера и вводится она, потому что много кондукторов заболело коронавирусом и работать некому.

«Изменения точечно прорабатываются, такая возможность возникла в связи с тем, что кондукторов не хватает. Примерно половина их не вышла на работу. Сейчас опрашивают водителей, готовы они или нет к такому формату. В любом случае. Это временная мера. И принуждать никого не будут», - объяснили в пресс-службе ведомства.

О том, как будет осуществляться переход, в «Горэлектротрансе» рассказать затруднились. «Сейчас вопрос работы водителей без кондукторов только прорабатывается, и информации по этому поводу нет», - пояснили на предприятии. Неизвестно, когда планируют ввести новые правила, будут ли получать водители деньги за дополнительную работу, как электротранспорт сможет справиться с большим количеством народа в час пик. В условиях отсутствия кондуктора работать должна только передняя дверь, а в неё не пройти инвалидам или мамам с колясками.

«По поводу колясок вопрос будет прорабатываться», - отметили в Горэлектротрансе.

Водители электротранспорта однозначно против того, чтобы работать ещё и кондукторами. «Мы и так копейки получаем, а теперь будем вообще работать бесплатно! Городская администрация вообще в курсе, что у нас происходит, и как над нами издеваются?» - возмущаются они.

Сотрудники опасаются, что временное нововведение станет в итоге постоянным. По данным «Банкфакс», сеййчас 37% вакансий кондукторов остаются свободными и коронавирус не сильно повлиял на эту цифру. Так, по данным «Комсомольской правды», в 2019 году нехватка водителей и кондукторов составляла 40%.