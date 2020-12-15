АО «Алтайэнергосбыт» назвало 90 самых надёжных потребителей электроэнергии в 2020 году

АО «Алтайэнергосбыт» определило пул самых надёжных предприятий и организаций в разных отраслях экономики Алтайского края и Республики Алтай по итогам 2020 года, которые чётко и в срок выполняли свои договорные обязательства, активно внедряли энергоэффективные технологии. В число таких передовиков вошли 90 предприятий и организаций, выбранных из более чем 13,4 тысяч юридических лиц – клиентов АО «Алтайэнергосбыт».

Самые надёжные партнёры АО «Алтайэнергосбыт» в 2020 году:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Алтайский край

ООО «Артель старателей «Поиск» АО «Алейский маслосыркомбинат» ООО «Благо-Бийск» ООО «Корчинский элеватор» АО «Гилевский элеватор» ЗАО «Волчихинский пивзавод» ООО «СибЭкспорт» ООО «Спецобъединение-Сибирь» АО «Сибирь-полиметаллы» ООО «Брюкке» ООО «Алтай-Злак»

Республика Алтай

ИП Кургулов Константин Алексеевич ООО «Био Технологии» ИП Губина Ольга Викторовна ИП Савостиков Валерий Александрович ИП Клепалов Александр Анатольевич ИП Русских Игорь Александрович ИП Карепанов Александр Сергеевич ООО ПКП «Смена»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Алтайский край

ООО «Славгородское» ООО «Крестьянское хозяйство Апасова Николая Ивановича» СХА колхоз «Племзавод Степной» СПК «Колхоз Орлеанский» АО «Свердловское» СПК «Акимовский» КФХ Долженко Николай Михайлович ООО «Раздолье» ООО «Родинский» ООО «Восход» ООО «Агро-Сибирь»

Республика Алтай

Глава КФК Терентьев Николай Николаевич ЗАО «ФИРМА КУРДЮМ» ИП РЕЦЛАВ Андрей Карлович ИП Глава КФК Колпашников Александр Николаевич ООО «Алтынту» СПК «Талица» ООО «Агрокомплекс Уймонский» СХСПК «ТАН-ЧОЛМОН» СПК «НИЖНЕ-УЙМОНСКИЙ» Глава КФК Сивцев Аркадий Михайлович

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Алтайский край

ООО «ФИРСОВА СЛОБОДА-СЕРВИС» ОАО «Алтайкрайгазсервис» филиал «Славгородмежрайгаз» РЖД ООО «Тепловик» МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Калманского района» МУП «Аква»

Республика Алтай

МЦП «Центр коммунальных услуг»

НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Алтайский край

ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» ООО «Газпромнефть-Центр» ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Южное дорожно-строительное управление» ООО «Т2 Мобайл» Барнаульский филиал АО «Тандер» ООО «Производственная компания «Диоксид» ООО «КОРАЛ» ЗАО «Экоград» ООО «Сталина»

Республика Алтай

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» ИП Кытманов Владимир Александрович ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» ООО Фирма «Март» ООО «АлтайСтройИнвест» Краснова Марина Юрьевна АО «Сибмост» Шумков Павел Дмитриевич ООО «Телком»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Алтайский край

КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной летней подготовкой им. героя Советского Союза К.Г. Павлюкова» КГБУЗ «Кытмановская ЦРБ» КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Курьинскому району» КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Алтайскому району» КГОБУ «Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Алтайский край

Комитет по образованию администрации Локтевского района МБДОУ детский сад № 2 «Карусель» г. Новоалтайск Администрация Степноозёрского поссовета Благовещенского района БОУ Степановская СОШ Комитет по образованию Родинского района Администрация Каяушинского сельсовета Родинского района МКОУ «Локтевская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Карповская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Масальская средняя общеобразовательная школа» МКОУ «Соколовская средняя общеобразовательная школа Зонального района Алтайского края»

Республика Алтай

МБОУ "Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа" МБОУ "Верх-Уймонская средняя общеобразовательная школа" Автономное учреждение здравоохранения Республики Алтай "Центр лечебного и профилактического питания" БУЗ РА "Усть-Коксинская РБ" МБОУ "Талдинская средняя общеобразовательная школа" МАУ "Чойские ЖКУ" МБОУ "Кайтанакская основная общеобразовательная школа" МБОУ "Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева" АУРА "Республиканский психоневрологический интернат" МБОУ "Теректинская средняя общеобразовательная школа"

Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий НАГОРНОВ: