Антимонопольная служба доказала молочный сговор в Алтайском крае

«Барнаульский молочный комбинат» и томскую фирму «СМК» обвинили в сговоре на молочном рынке. Они нарушили антимонопольное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Алтайскому краю.

«При рассмотрении дела комиссия управления пришла к выводу, что единообразность действий компаний по одномоментному изменению закупочных цен на молоко до одного уровня не имеет оснований, так как анализ представленных материалов показал, что предприятия имеют собственную, отличную от конкурентов, структуру затрат на закуп и дальнейшую реализацию сырья», - пояснили в УФАС по Алтайскому краю.

О молочном сговоре в Краснощёковском районе «Политсибру» писал ещё в июле этого года. В согласованном установлении и поддержании пониженных закупочных цен на молоко подозревались томское «СМК», «Барнаульский молочный комбинат», а также СПК «ЧарышАгроПродукт» (Барнаул). С 1 мая они, по версии следствия, одномоментно установили закупочную цену 18 рублей за литр молока. Антимонопольщики возбудили дело по закону «О защите конкуренции».

Тем не менее, «ЧарышАгроПродукт» доказал, что вёл самостоятельную ценовую политику и в сговоре не замешан. Дело в отношении кооператива прекратили. В итоге «Барнаульский молочный комбинат» и «СМК» (Томск) обвинили по ч.1 ст.11 Закона «О защите конкуренции». Они должны будут разорвать своё ценовое соглашение. Теперь общества будут сами формировать цены при закупке молока в Краснощековском районе с учетом своих расходов и прибыли.

Напомним, что в 2020 году это уже не первое дело, связанное с ценами на молочном рынке в Алтайском крае. В июле «Политсибру» сообщал о молочном сговоре в Рубцовском и Курьинском районах. В Рубцовском районе нарушение устранили добровольно, по Курьинскому району УФМС выдало предписание, обязательное к исполнению.