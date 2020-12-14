Депутат Госдумы помог алейским педагогам добиться справедливости в вопросах оплаты труда

В декабре алейским педагогам пересчитают зарплату. Кроме того им уже возвратили часть средств, которые недоплатили в предыдущие месяцы. Правда, чтобы этого добиться, педагоги обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Терентьеву.

Произошло это в начале ноября, затем депутат направил запрос в Министерство образования края, чиновниками была проведена «проверочная» работа, и вопрос с оплатой труда педагогов утрясен. 25 ноября состоялось выездное совещание с представителями Минобра, главой города и местными чиновниками. Проведены встречи с представителями всех школ Алейска и педагогическими коллективами, оказана методическая помощь специалистам комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска по организации контроля при расходовании средств субвенции, сообщается в официальном ответе на обращение.

«Главой города для снижения социальной напряженности в педагогических коллективах муниципальных общеобразовательных организаций города Алейска принято решения о выделении из местного бюджета около 4 млн. рублей для погашения допущенного перерасхода по фонду оплаты труда», – говорится в документе.

Как рассказал лидер краевых справедливороссов, он также олбсудил создавшуюся ситуацию с губернатором края Виктором Томенко.

По словам политика, главу региона крайне обеспокоила возникшая ситуация.

«Восстановление справедливости и наведение порядка с заработными платами алейским педагогов должно стать маркером для всех школ края», – отмечает Александр Терентьев. -Неужели президент должен контролировать как в исполняются его Указы в каждой школе?»