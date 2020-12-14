Глава Республики Алтай объявил траур после внезапной смерти спикера Эл-Курултая Тюлентина

Губернатор Олег Хорохордин распорядился сделать 14 и 15 декабря траурными днями в связи со смертью председателя Госсобрания Эл-Курултай Республики Алтай Владимира Тюлентина. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе правительства.

«Объявить 14 и 15 декабря 2020 года днями траура. В дни траура на всей территории Республики Алтай припустить флаги республики. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой формы, расположенным в регионе, отменить в дни траура развлекательные телепередачи и мероприятия», - сказано в документе, подписанном Хорохординым.

Умер спикер алтайского Госсобрания Владимир Тюлентин Новости 14.12.2020 11:05

Как ранее сообщал «Политсибру», Владимир Тюлентин скончался 13 декабря. 14 декабря он должен быть отметить свой 67 день рождения. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остра сердечная недостаточность. Также известно, что он переболел коронавирусом.

Владимир Тюлентин возглавлял республиканский парламент последние два созыва, с 2016 года. Депутатом избирался пять раз.

Прощание с ним состоится 15 декабря в Доме культуры села Амур Усть-Коксинского района с 10:00 часов до 13:00 часов.