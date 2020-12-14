АлтГПУ объединил спортивных студентов СФО на межрегиональном студенческом фестивале физической культуры и спорта

С 9 по 11 декабря в Алтайском государственном педагогическом университете прошел межрегиональный студенческий Фестиваль физической культуры и спорта «Дорога к Олимпу начинается здесь…». Цель фестиваля – выявление творчески одарённой спортивной молодёжи, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, установление дружеских контактов между участниками.

В фестивале спорта приняли участие восемь команд из регионов Сибирского федерального округа. Это представители вузов Кемеровской области, Республики Алтай, а также команды высших учебных заведений и организаций среднего профессионального образования Алтайского края. В состав команд вошли победители предметной олимпиады, проведенной в рамках подготовительного этапа фестиваля в формате онлайн-тестирования.

Основной этап Фестиваля – это трехдневная научно-образовательная, физкультурно-спортивная и соревновательная площадка, включающая игровую эстафету, проектный офис, конкурс научно-исследовательских работ, спартакиаду по 9 видам спорта: mix-волейбол, стритбол, футзал, смешанная лыжная эстафета, дартс, стрельба, шахматы, гиревой спорт, тестирование норм ВФСК «ГТО».

На открытии фестиваля участников поприветствовал начальник отдела по работе с победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов Ресурсного Молодежного Центра Антон Волков. Он поздравил студентов со спортивным праздником и пожелал успешного выступления во всех дисциплинах.

«Межрегиональный студенческий фестиваль физической культуры и спорта «Дорога к Олимпу начинается здесь…» – это особая дружеская атмосфера погружения молодежных команд в активную творческую и спортивную деятельность, основанную на совершенствовании профессиональных умений и навыков, получении новых знаний, расширении надпрофессиональных навыков в исследовательской, методической и проектной деятельности», – отмечает руководитель проекта, старший преподаватель кафедры спортивных игр Оксана Воробьева.

Завершился Фестиваль награждением лучших команд, а также размещением созданных образовательных ресурсов на специальном портале. Это в свою очередь, позволит пролонгировать проект, перевести его в плоскость практического применения и обеспечить широкое информирование общественности о результатах и дальнейшей жизнеспособности молодежного проекта.

Проект по проведению межрегионального студенческого фестиваля физической культуры и спорта «Дорога к Олимпу начинается здесь…» стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и реализуется при грантовой поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».