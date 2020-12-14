Учёный: Алтайский край – стабильный регион по распространению COVID-19, в Республике Алтай эпидемия затухает

По данным эксперта, ни один российский регион не находится в «тяжёлой» зоне по COVID-19

Алтайский край и Республика Алтай не попали в «тяжёлую» зону по распространению коронавируса. Впрочем, это относится ко всем регионам России. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян агентству РИА "Новости".

Учёный опирался на карту регионов РФ по распространению коронавируса. На ней регионы разбиты на несколько групп. Есть «зелёная» группа, где индекс распространения заболевания позитивный (меньше 0,9), есть светло-жёлтая группа, где этот показатель стабильный и колеблется от 0,9 до 1,0; оранжевая группа, где цифры удовлетворительные – 1,0-1,1, светло-красная – 1,1-1,2 (неудовлетворительные числа) и тёмно-красная с тяжёлым показателем больше 1,2.

Республику Алтай Тавадян причислил к четырём «тёмно-зелёным» регионам с выраженным затуханием эпидемии. Кроме Республики Алтай, сюда вошли Чукотка, Москва и Костромская область.

К стабильной, светло-зелёной зоне исследователь отнёс 23 региона, в том числе Алтайский край, Томскую, Иркутскую, Омскую и Новосибирскую области.

В удовлетворительной, «жёлтой» зоне – 55 регионов. Сюда попали Санкт-Петербург, Красноярский край, Чувашия, Чечня и другие субъекты федерации. В «светло-красной» (с неудовлетворительным показателем) зоне - Дагестан, Крым и Брянская область. В тяжёлой ситуации, по словам учёного, не находится ни один регион.

«Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. К новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года», - приводят РИА Новости слова Тавадяна.

При этом в Алтайском крае по прогнозам Роспотребнадзора ожидается сезонное повышение заболеваемости гриппом. Как это отразится на заболеваемости и тяжести коронавируса пока неизвестно.

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Впрочем, по мнению Тавадяна, пандемия коронавируса будет затухать долго. Даже вакцинация не приведет к резкому снижению смертности и заболеваемости.

Напомним, что в Алтайском крае на 14 декабря 2020 года умерло 1288 человек. Из них непосредственно от вируса - 686. Общее число заболевших в крае – более 29 тысяч человек, из них около 2000 – дети. За период пандемии выздоровело около 25,5 тыс человек. Количество тяжело переносящих инфекцию на данный момент в крае – 504 больных, из них 130 подключено к аппаратам ИВЛ.