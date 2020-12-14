Еще минус 13 человек за сутки. Официальные показатели коронавируса в Алтайском крае продолжают оставаться высокими

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 70 пациентов, умерло 13 человек, от COVID-19 - 10.

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 68, Рубцовск - 17, Бийск – 13, Волчихинский район - 9, Славгород и Тальменский район - по 8 заболевших, Бурлинский, Локтевский, Кулундинский, Тогульский районы – по 7 заболевших, Залесовский район - 6, Алейск, Заринск, Третьяковский, Топчихинский районы - по 5 заболевших, Ключевский, Михайловский, Кытмановский, Тюменцевский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Новоалтайск, Каменский район – по 3 человека, Благовещенский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский районы - по 2 заболевших, Быстроистокский, Калманский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы - по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 29 245 человек. Уже выздоровели 25 561 человек. Умерло 1 301 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 686 (+10 за сутки) человек; иные причины привели к смерти – 615 (+3 за сутки) человек.

По состоянию на 14 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 302 человека. Кроме этого, 1 245 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 4 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 504, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 130.

Минздравом края развернуто 4 623 койки, к кислороду имеют подключение 2610, с ИВЛ – 462. Резервных коек - 1072.

116 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего количества заболевших: у 8353 больных подтверждена внебольничная пневмония, у 14163 – ОРВИ, в 6729 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 89 2753 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 201,75 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2305 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2445 за минувшие сутки.