В 2020-ом году турпоток в Алтайском крае снизится на 40%

Туристический поток в Алтайском крае в 2020 году упадёт на 40% из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности.

При благоприятном прогнозе общее количество туристов за год должно составить 1,3 млн человек, тогда как в 2019 году приехавших было почти на миллион больше – 2,2 млн. Главная причина такого спада – непосредственно пандемия коронавируса и трехмесячный простой туристической отрасли.

Также снизился и объём платных туристических услуг в крае. С января по октябрь 2020 года он составил 3,2 млрд рублей. За эти же 10 месяцев в 2019 году объём платных услуг был 4,4 млрд рублей. То есть, в этом году показатель снизился на 1,2 млрд по сравнению с прошлым годом.

Больше всего потерь у турфирм. У них объём платных услуг упал на 32%, у санаториев - на 27%, у гостиниц – на 22,5%.

Однако мест единовременного размещения туристов в крае осталось столько же, сколько и год назад, - около 50 тыс.