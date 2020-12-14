В эти выходные на канале «Россия 24» выйдет получасовой фильм об Алтайском крае

Фильм под название «Команда Алтайского края» из цикла передач «Деловое путешествие» покажет регион с разных сторон, расскажет о людях, которые живут здесь и вносят вклад в развитие своей малой Родины.

Для подготовки 26-минутного документального фильма команда телеканала «Россия 24» работала в крае на протяжении 10 дней. Два оператора и автор Алексей Михалев побывали в 8 городах и районах Алтайского края: Барнауле, Белокурихе, Курьинском, Смоленском, Троицком, Тальменском и других районах.

Съемочная группа проехала более 2000 км, посетила около 20 предприятий и записала более 15 интервью. Среди жителей Алтайского края в фильме снялись директор завода, егерь, редактор районной газеты, художник, спортсмен, научный деятель и другие интересные личности. Также было записано интервью о перспективах развития региона с Губернатором края Виктором Томенко.

Премьера фильма состоится 12 или 13 декабря, точное время выхода в эфир зависит от информационной повестки дня и будет известно в ночь с 11 на 12 декабря. Следите за программой телепередач.