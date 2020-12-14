«Мы счастливы». Бывшие сотрудники ЛКХ «Алтайлес» написали письмо алтайскому губернатору

О новом послании работников лесообрабатывающей отрасли алтайскому губернатору рассказала пресс-служба регионального Минприроды. Ведомство по сути отчиталось, что устроило в краевое учреждение «Боровлянский лесхоз» 56 бывших сотрудников ЛКХ «Алтайлес», оставшихся без работы из-за разбирательств по аренде лесных участков.

«Абсолютно все рабочие, включая ИТР, шли добровольно и с желанием во вновь созданное предприятие», - приводит строчку из письма краевое ведомство. Кстати, дополнительно трудоустроены еще почти 160 работников лесной отрасли.

Также через письмо до губернатора попытались донести проблемы Лес Сервиса, которые по информации авторов текста начались в компании еще в 2012 году, когда произошло объединение двух крупных предприятий «Лес Сервис» (бывший Ключевской лесхоз) и «Лес» (бывший Степно-Михайловский лесхоз) в одно предприятие – «Лес Сервис», куда взяли около 800 работников.

Но затем в крае открылись Каменский ЛДК, затем и Рубцовский ЛДК. «Вся товарная древесина пригодная для переработки ушла туда, а на месте изначально оставили какую-то часть, а затем и это забрали. В итоге мы получили сотни сокращенных и уволенных людей, которые были вынуждены искать новые заработки за пределами края, наши деревни опустели. Сейчас в них много брошенных домов», - написали в коллективном письме.

Похоже, что это некий ответ на опубликованное ранее письмо сокращенными работниками предприятия «Алеусский лес», входящего в холдинг «Алтайлес». Люди также писали письмо Виктору Томенко с просьбой сохранить предприятие.

Напомним, региональное минприроды в 2020 году расторгло договоры аренды лесных участков, на которых работало предприятие и выиграло суд на 20 млн рублей. Минприроды уже заявило, что готово трудоустроить оставшихся без работы людей в краевые учреждения.

Ведомство сообщает, что возможность сохранить предприятие в прежней организационной форме была. Для этого было необходимо заключить прямые договоры аренды по итогам проведенного аукциона.

Минприроды Алтайского края заявило об очередном расторжении договора с предприятием холдинга «Алтайлес» Новости 31.07.2020 11:20

«Специалисты Минприроды края максимально оперативно подготовили документацию по заявке Алеусского леса и объявили аукцион на участок в Панкрушихинском лесничестве площадью 3665 га. Ранее данный кусочек гослесфонда входил в арендуемый Каменским ЛДК (ЛХК «Алтайлес») и незаконно переданный Алеусскому лесу лесной участок площадью 53280,5 га. … Победителем электронных торгов стала организация «Руфус-А». К сожалению, Алеусский лес по каким-то причинам не смог предложить более высокую цену за древесину, выставленную на аукционе», - заявили в Минприроде.

Поэтому вопрос трудоустройства сотрудников предприятия в Панкрушихинском районе на данный момент остается открытым.