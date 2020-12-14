Умер спикер алтайского Госсобрания Владимир Тюлентин

Председатель Государственного собрания республики Алтай Владимир Тюлентин умер 13 декабря. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в своем Instagram написал:

«Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой Родины. Ещё в пятницу, после сессии, разговаривали, делились планами, вместе обсуждали вопросы развития республики», - написал Хорохордин в Instagram.

Владимиру Тюлентину было 66 лет, однако сегодня, 14 декабря, должно было исполнится 67. Государственное собрание он возглавлял с 2016 года, то есть на протяжении двух последних созывов.

Отметим, что в июле Тюлентин переболел коронавирусом, причиной его смерти СМИ называют острую сердечную недостаточность.