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Умер спикер алтайского Госсобрания Владимир Тюлентин

Новости
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Председатель Государственного собрания республики Алтай Владимир Тюлентин  умер 13 декабря. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в своем Instagram написал: 

«Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой Родины. Ещё в пятницу, после сессии, разговаривали, делились планами, вместе обсуждали вопросы развития республики», - написал Хорохордин в Instagram.

Владимиру Тюлентину было 66 лет, однако сегодня, 14 декабря, должно было исполнится 67. Государственное собрание он возглавлял с 2016 года, то есть на протяжении двух последних созывов.

Отметим, что в июле Тюлентин переболел коронавирусом, причиной его смерти СМИ называют острую сердечную недостаточность.

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Автор: Политсиб.ру

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