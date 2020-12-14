Алтайские предприниматели не хотят платить за мусор и получают серьезные штрафы

В Алтайском крае еще остаются предприниматели и юридические лица, которые не спешат заключать договоры с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Пытаясь сэкономить, многие из них неизбежно попадают на штрафы. Такая картина сейчас складывается в Троицком районе. Здесь обращением с ТКО занимается регоператор Барнаульской зоны "ЭКО-Комплекс", сообщает «ТОЛК»

Все равно придется платить

Госинспектор в области охраны окружающей среды регионального минприроды Татьяна Пшеничникова рассказала "Толку", что есть четкий порядок работы с теми, кто уклоняется от заключения договоров с региональными операторами.

Последние направляют в ведомство письма со списками, на кого следует обратить особое внимание инспекторам.

По словам Пшеничниковой, в поступившем сентябрьском списке по Троицкому району было указано порядка 20 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП):

«Сначала нарушителям выносят предупреждение. Если в течение месяца ситуация не меняется, на юридических лиц и предпринимателей, не заключивших договоры с регоператором, налагаются штрафы».

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Собеседница отметила, что для должностных лиц предусмотрены штрафы от 10 тысяч рублей, для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч рублей. Бизнес в Троицком районе такие штрафы уже получает.

Татьяна Пшеничникова отметила, что в Троицком работает офис регоператора, куда могут прийти как физические лица, так и предприниматели для заключения договоров. Но до сих пор не все сделали эту процедуру, предусмотренную законом.

Инспектор добавила, что, помимо списков от регоператора, в минприроды приходят обращения от жителей или организаций о переизбытке отходов на контейнерных площадках. Когда инспекторы ведомства начинают разбираться в ситуации, находятся новые компании-нарушители, которые выбрасывают отходы, не имея договора с региональным оператором.

Их также привлекают к административной ответственности, в этом году выписали два штрафа, каждый на 10 тысяч рублей.

«Мусора нет, и вообще закрываюсь»

Зачастую предприниматели и юридические лица, не заключившие договоры, придумывают себе одни и те же оправдания. Одни якобы не знали об этой ответственности, другие и вовсе заявляют, что у них и мусора-то нет.

Алексей Мешалкин торгует в Троицком одеждой и обувью. Мужчина утверждает, что у него нет никаких отходов, а платить лишние 900 рублей регоператору каждый месяц он не готов.

Предприниматель заявил, что и вовсе собирается закрывать торговую точку, дескать покупателей практически нет. По словам сотрудников «ЭКО-Комплекса», это стандартный аргумент представителей бизнеса. Отходы им проще складировать в контейнеры жителей и тем самым перекладывать обязанность по оплате вывоза мусора на людей.

Также не имеет договора и сеть магазинов «Фруктовый рай». В одной из торговых точек рассказали, что готовы заключить его, но не знают, куда им обращаться, и надеются, что представители регоператора сами придут к ним с готовыми документами.

Однако, по словам представителей «ЭКО-Комплекса», во «Фруктовый рай» они уже приходили. Реакция на предложение заключить договор была крайне негативной. Сотрудницу регоператора вытолкнули из магазина.

Кстати, подобные торговые точки являются злостными нарушителями федерального законодательства в сфере ТКО. Большинство фруктовых павильонов в Барнауле также не имеют договора на вывоз мусора. Они в буквальном смысле заваливают просроченными овощами и фруктами контейнерные площадки жителей. Соответствующие фото– и видеоматериалы есть в распоряжении «ЭКО-Комплекса».

Экономят на контейнерах

Исполняющий обязанности главы Троицкого района Виктор Журавлев убежден, что все предприниматели давно знают о своей обязанности по заключению договоров на обращение с ТКО с региональным оператором. Также предприниматели и юрлица должны иметь свои контейнерные площадки:

«Есть предприниматели, которые отказываются заключать договоры. Мы с ними также проводим работу, но зачастую оказывается, что юридически они находятся в Барнауле, и нам уже сложнее оказывать на них административное влияние».

В районной администрации признают, что иногда возникают ситуации, когда несколько предпринимателей пользуются одной контейнерной площадкой, а она не рассчитана на такой объем отходов.

Даже имея договоры с регоператором, они пытаются сэкономить на приобретении контейнеров. Это и приводит к таким ситуациям.

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Муниципальные власти также пытаются воздействовать на таких предпринимателей, поскольку содержание контейнерных площадок входит в их зону ответственности.

Судебные разбирательства

Впрочем, независимо от того, есть у предпринимателя договор с регоператором или его нет, заплатить за мусор ему все-таки придется. В Алтайском крае уже есть прецеденты, когда уклоняющемуся от оплаты этой услуги бизнесу приходится гасить образовавшуюся задолженность.

Осенью седьмой Арбитражный апелляционный суд Томска постановил взыскать с юридического лица почти 60 тысяч рублей за вывоз мусора. Суд признал законными требования “ЭКО-Комплекса” к одному из юрлиц оплатить выставленный счет за все торговые точки. Договор на вывоз отходов был лишь из магазина, расположенного в Барнауле.

Еще шесть торговых точек в Калманском районе на протяжении нескольких месяцев не имели аналогичного документа. По решению инстанции отсутствие заключенного договора не препятствует регоператору оказывать услугу в соответствии с типовым договором.

Решение суда позволяет региональным операторам начать активную судебную практику в отношении всех без исключения предпринимателей, которые по факту пользуются услугой “Обращение с ТКО”, но не платят за нее.