Политическая хроника недели: еще один депутат вышел из ЛДПР, экс-мэр Славгорода против отставки, в АКЗС соберутся на последнюю сессию в году

На прошлой неделе стало известно, что депутат Барнаульской гордумы от ЛДПР Дмитрий Ворсин решил выйти из партии, он не доволен ситуацией в региональном отделении. Бывший мэр Славгорода, пойманный на взятке, оспаривает «нечестную» отставку, пока суд не на его стороне. Об этих и других политических событиях прошлой недели в хронике «Политсибру».

АКЗС соберется на предновогоднюю сессию

Заключительная в 2020 году сессия Алтайского краевого Заксобрания пройдет 17 декабря. На ней депутаты рассмотрят законопроект "О статусе педагогического работника в Алтайском крае". Также депутаты «узаконят» Молодежный парламент. Новый законопроект устанавливает, что парламент создается на срок полномочий АКЗС текущего созыва. Будут ужесточены требования к кандидатам в Общественную палату края. Всего в повестке предновогодней сессии 16 вопросов.

Еще один вышел

Заявление о выходе из рядов либерал-демократов написал депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин. Он рассказал «Политсибру», что не мог продолжать работать в команде, которая развалилась на два лагеря. Подробнее о решении депутата здесь.

Экс-мэр Славгорода попытался оспорить свою отставку

Бывший глава Славгорода Сергей Горбунов, который проходит по делу о взяточничестве, попытался доказать в суде, что депутаты горсобрания незаконно отправили его в отставку. Эту информацию сообщает «Банкфакс» со ссылкой на адвоката экс-чиновника. Горбунов не добился успеха в первой инстанции, однако можно ожидать, что он подаст апелляцию.

Горбунов лишился должности главы Славгорода 16 июня 2020 года. Изначально предполагалось, что городское собрание депутатов будет рассматривать вопрос об отстранении на время расследования уголовного дела о получении взяток. Однако на полноценное увольнение чиновника избранников подтолкнуло письмо губернатора Виктора Томенко, который счел, что действия тогдашнего мэра нарушали ограничения и запреты, установленные федеральным законом «О противодействии коррупции». Депутаты согласились с рассмотрением ситуации в такой плоскости и проголосовали за отставку Горбунова. Но основания для отставки, а также их соответствие нормам законодательства не озвучивались. По информации информагентства, поводом для иска Горбунова могли стать именно они: экс-глава мог указать, что только суд устанавливает вину человека, поэтому претензии, касающиеся его уголовного дела, нарушают принцип презумпции невиновности.

Новоалтайский депутат вышел на Красную площадь

Депутат горсобрания Новоалтайска от КПРФ Дмитрий Гришин в День Конституции 12 декабря провел одиночный пикет у здания московского Кремля. Кадры с места событий он опубликовал у себя на странице «ВКонтакте». На плакате, который держит депутат видно лозунг: «Путин! Новоалтайск выбирает жизнь, а не смерть! Верни медицину в Алтайский край (роддома, станции скорой помощи, больницы)».

Чиновник краевого Минстроя получил реальный срок

Начальника отдела газификации Минстроя Алтайского края Игоря Хроменкова признали виновным в присвоении и растрате в особо крупном размере. Чиновника приговорили к 4 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей. Помимо этого суд удовлетворил гражданский иск Минобороны о взыскании 18 млн рублей.

Речь идет о преступлениях, совершенных еще на посту гендиректора ОАО «Славгородский завод радиоаппаратуры», пишет «Банкфакс». В 2010 году предприятие заключило крупный контракт на разработку подвижного комплекса связи для нужд государства. По данным источника, согласно условиям договора, к концу 2011 года завод должен был поставить Минобороны две машины на базе «КамАЗов» с установленным специализированным оборудованием. Однако фактически обязательства исполнены не были. Инсайдер, знакомый с материалами дела, уточнял, что выделенные на эти цели 19 млн рублей предположительно были выведены на счета московской фирмы «ВЭД Сервис», одним из соучредителей которой являлся Хроменков. В дальнейшем эти деньги переводились на счета других юрлиц, подконтрольных ему.