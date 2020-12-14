Наконец-то появился мэр. Эксперты оценили политические изменения в Барнауле

Главное событие года в любом городе и регионе в 2020 году - это, разумеется, пандемия коронавируса. Общественно-политическая жизнь продолжает крутиться вокруг ковида, но это не единственное, что случилось в уходящем 2020-м году. В Барнауле, например, в политические итоги года можно включить голосование за Конституцию, довыборы депутата АКЗС, формирование общественной палаты. Но главное событие - избрание нового главы города.

Новый мэр и новая команда

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14 февраля 2020 года депутаты Барнаульской гордумы выбрали Вячеслава Франка главой города. За это место с ним боролись девять кандидатов, но сразу было очевидно, что большинство в БГД поддержит первого замглавы администрации (в органах местного самоуправления города Франк работает с 2007 года). Собственно, никакой особой конкуренции и не было.

В 2020 году в администрации города было немало и других кадровых перестановок. В том числе и на уровне заместителей главы. Замом по правовым вопросам и имущественным отношениям стала Оксана Финк. Замом по экономической политике - Мария Кулагина. Пост замглавы по градостроительству и земельным отношениям получил Максим Полежаев. Также появился новый управделами администрации - Светлана Мосина.

По словам политтехнолога Константина Лукина, эти и еще ряд других изменений в структуре мэрии усилили команду нового главы.

«Приход молодых 40-летних специалистов- это очень хорошая тенденция для власти. Такие люди более работоспособны, имеют современный взгляд на процессы, происходящие в городе», - считает Лукин.

О важности команды говорит и депутат краевого парламента, зампредседателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин:

«Главе города удалось сформировать собственную управленческую команду и она работает вполне эффективно. Всё запланированное в части развития столицы региона реализуется, нет сбоев по нацпроектам. Дороги, детсады, зеленые зоны. Движение вперед по многим направлениям заметно. Город со всеми серьезными задачами справляется».

Мордовин называет Вячеслава Франка сильным хозяйственником и в то же время политиком, не допускающим серьезных ошибок.

Что важно, политических ошибок не было во время голосования по поправкам в Конституцию и на довыборах одного депутата АКЗС, добавляет Лукин.

Вячеслав Франк и Галина Буевич Фото: Александра Черданцева

Взаимодействие с общественными группами

Изменились и отношения администрации с разными общественными группами, это неоднократно подчеркивали все наши спикеры. При мэрии стали более активно работать общественные советы (по предпринимательству, по ценообразованию, по развитию туризма), перезапускается работа коллегии, стали проводиться встречи с депутатами АКЗС, появился новый совещательный орган - группа общественных советников мэра Барнаула.

Обновилась в этом году и Общественная палата Барнаула. Правда, по словам члена палаты, одного из самых почтенных общественников города Константина Емешина, одна до сих пор толком не заработала. Немало ограничений накладывает пандемия. Но есть и более серьезная проблема.

«Палату пока не воспринимают, как самостоятельный орган, который может приносить городу пользу. Она остается придатком власти. И это обязательно нужно искоренять», - считает Емешин.

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Депутат Барнаульской гордумы, эксперт регионального ОНФ Марина Понкрашева отмечает, что с приходом нового главы депутатам стало проще вести диалог с администрацией и лично с главой города.

«Нововведений дня нас достаточно много, начиная от согласований назначения глав районов краевой столицы, чего раньше не было, до возможности в любое время прийти на личный прием и высказать свои идеи и предложения для улучшения жизни города. Это на самом деле важно для депутатов, которые работают на своих округах и порой возникает необходимость решить вопрос в оперативном режиме», - пояснила она.

Марина Понкрашева позитивно оценивает еще один момент - Франк всегда достаточно честно и откровенно говорит об инициативах и идеях, с которыми к нему приходят депутаты. И не дает пустых обещаний.

«Мы всегда ищем совместные пути решения в прямом диалоге. А это на самом деле дорогого стоит, если учесть, что работа администрации - это постоянный круговорот каждодневных и жизненно важных решений. Могу сказать, что уже сегодня, благодаря поддержке главы города, готовится к реализации несколько проектов в нашем городе», - добавила депутат.

Вячеслав Франк и Виктор Томенко Фото: Александра Черданцева

Информационная открытость

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Информационная открытость и публичность - то, чего всегда не хватает всем муниципальным органам власти. В Алтайском крае долгое время гласность чиновников и муниципальных служащих, мягко говоря, не приветствовалась. Но с приходом губернатора Виктора Томенко свободы стало намного больше. Принятие самостоятельных решений и ответственность за них - это то, чего теперь ждут краевые власти от местных. Но пока далеко не все города и районы края смогли приспособиться под новые условия.

Власти Барнаула, наконец, стали рассказывать не только о своих достижениях, но и довольно оперативно отвечать на претензии и предложения, но главное – стали сами инициировать обсуждение разных тем. Мэр и администрация стали сами формировать свою повестку.

У мэрии появился свой телеграм-канал, проводятся интернет-форумы, у районов появились не просто аккаунты в Instagram, а рабочие инструменты для информирования жителей. Не хватает событий в оффлайне, но тут все вопросы к ковиду.

«Конечно, есть и недочеты, ошибки. Их сразу замечают активные горожане, блогеры, журналисты и придают огласке. Это нормально. Главное, что есть оперативная реакция городских властей на замечания жителей», - добавил Иван Мордовин.

Если в начале года еще была некая конфронтация с общественностью, то сейчас отношения власти и общества стабильны.

Чего не хватает

По мнению Константина Емешина, власти города стоит активнее заниматься земельными вопросами: нераспределенными участками, отводом земли под строительство и другими. Это нужно и для наведения порядка, и для пополнения бюджета.

Председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц также считает, что у главы города еще много сфер, куда ему придется погружаться глубже. Например, малый и средний бизнес.

«Конечно, предпринимателям сейчас требуется внимание со стороны власти. И у муниципалитета есть инструменты и рычаги управления ситуацией. Но чтобы ими правильно пользоваться, нужно больше общаться с бизнесом», - считает он.

Юрий Фриц также обращает внимание на одну из главных проблем города, решение которой еще только предстоит найти новой команде - отток молодежи.

Но в целом ставит за работу главы города «твердую четверку с плюсом», учитывая непростую экономическую ситуацию, коронакризис и небольшой городской бюджет.

А депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев считает, что градоначальнику нужно больше внимания уделять общению с народными избранниками на уровне края.

«Конечно, времени на все не хватает, но все-таки стоит больше доверять нам, депутатам. Если надо, то давать нам поручения или помогать, чтобы мы все работали в более тесном тандеме», - сказал Писарев.

Но при этом он также высоко оценивает изменения, которые происходят с городской властью.

«Главный итог работы главы - преодоление негативного отношения к этой должности и скептицизма по поводу его назначения. Можно смело сказать, что у города наконец появился мэр. Он сделал администрацию более открытой, не рубит с плеча, а сначала разбирается и готов брать на себя ответственность за непростые решения», - резюмировал Константин Лукин.