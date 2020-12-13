В Алтайском крае за сутки умерло еще 15 человек с коронавирусом

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 222 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 154 пациента, умерло 15 человек, от COVID-19 - 8.

Новые случаи подтверждены в следующих территориях: Барнаул – 70, Бийск, Заринск – по 17 заболевших, Рубцовск – 10, Волчихинский район – 8, Каменский район – 7, Белокуриха, Заринский, Кулундинский, Усть – Калманский районы – по 6 заболевших, Змеиногорский, Локтевский, Топчихинский районы – по 5 заболевших, Славгород, Бурлинский, Михайловский, Немецкий национальный, Троицкий районы – по 4 заболевших, Ребрихинский, Тальменский, Третьяковский, Усть - Пристаньский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Залесовский, Курьинский, Мамонтовский, Рубцовский, Тогульский, Угловский районы – по 2 заболевших, Алейский, Завьяловский, Калманский, Павловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Табунский, Тюменцевский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 29 025 человек, в т.ч. 1 908 детей. Выздоровели всего 25 491 человек. Умерло 1 288 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 676 (+8 за сутки) человек; иные причины смерти – 612 (+7 за сутки) человек.

По состоянию на 13 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 165 человек. Кроме этого, 1 280 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 511, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 137.

В госпиталях края развернуто 4 623 койки, к кислороду имеют подключение 2610, с ИВЛ – 462. Резервных коек - 1175.

123 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 431 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из 29 025 заболевших: 8 301– у больных внебольничной пневмонией, 14 014 – у заболевших ОРВИ, в 6 710 случаях – бессимптомное течение.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 890 448 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 202,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4351 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4 808 за минувшие сутки.