Несмотря на заявления об улучшении ситуации по коронавирусу, официальные данные остаются по-прежнему высокими на Алтае

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 232 пациента, умерло 13 человек, от COVID-19 - 7.

Новые случаи выявлен в следующих территориях: Барнаул – 64, Бийск – 22, Рубцовск – 12, Яровое – 8, Калманский, Крутихинский, Локтевский, Тальменский, Тогульский, Третьяковский районы – по 7 заболевших, Баевский, Змеиногорский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Белокуриха, Залесовский, Каменский, Кулундинский районы – по 5 заболевших, Волчихинский, Немецкий национальный районы – по 4 заболевших, Заринский, Первомайский, Родинский, Троицкий, Угловский районы – по 3 заболевших, Славгород, Заринск, Бурлинский, Ключевской, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Кытмановский, Михайловский, Табунский, Тюменцевский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 28 803 человека. Уже выздоровели 25 337 человек. Умерло 1 273 человека, в том числе из-за тяжелого течение коронавирусной инфекции – 668 (+7 за сутки) человек; иные причины привели к смерти – 605 (+6 за сутки) человек.

По состоянию на 12 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 112 человек. Кроме этого, 1 251 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находится там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 495, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 142.

Минздравом края развернуто 4 623 койки, к кислороду имеют подключение 2610, с ИВЛ – 462. Резервных коек - 1259.

130 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 432 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из 28 803 заболевших: 8253 – у больных внебольничной пневмонией, 13861 – у заболевших ОРВИ, в 6689 случаях – бессимптомное течение.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 886 097 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 196,17 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5762 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6231 за минувшие сутки.