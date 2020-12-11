Плановая медицинская помощь в Алтайском крае будет возобновлена с 14 декабря

Такое решение было озвучено сегодня, 11 декабря, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции при губернаторе Викторе Томенко. Приказ о возобновлении помощи подписал министр здравоохранения Дмитрий Попов, сообщила пресс-служба региона.

По данным регионального Роспотребнадзора эпидемиологическая ситуацию в регионе оценивается как стабильная с тенденцией к снижению.

За 49 неделю зарегистрировано 1562 новых случая заболеваний коронавирусной инфекцией, что на 21 случай меньше, чем в предыдущую неделю. Суточный показатель заболеваемости в среднем по краю составляет 9,4 на 100 тысяч населения.

При этом заболевает в основном работоспособное население в возрасте от 30 до 64 лет. Чаще всего жители края заражаются в семье – 55% случаев. 30% случаев заражений зафиксированы на рабочем месте, чуть более 13% - в медицинских организациях и лишь 1.3% случаев - в детских организованных коллективах. Главный санитарный врач края Ирина Пащенко отметила, что в 92% случаев источник заражения удается установить.