Важное за неделю в Сибири: Иркутск трясло, глава Тувы подарил жителям выходной, а в Алтайском крае начальник полиции собирался сбывать наркотики

Серьезное землетрясение произошло в Иркутской области на этой неделе, толчки достигали 5-6 баллов. Актуальной стала тема выходного 31 декабря – новосибирский губернатор будет работать, а вот глава Тувы подарил всем жителям выходной. Не обошлось и без громких задержаний и приговоров. О важных и интересных событиях в регионах Сибири в обзоре «Политсибру».

Иркутская область

Серия землетрясений произошла в области. Первое зафиксировали 10 декабря рано утром, эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия, сила подземных толчков в эпицентре составила 7,6 баллов, в Иркутске ощущались 5-6 баллов. Второе произошло уже вечером, сила толчков в Иркутске составила примерно 4 балла.

Жертв и разрушений нет. В Иркутске обнаружили трещины в зданиях 18 школ, в нескольких детских садах, учреждениях культуры и спорта. По информации городских властей, повреждения не представляют угрозы.

Кемеровская область

В Кемерове суд признал виновным в превышении полномочий бывшего заместителя губернатора Кемеровской области по ТЭК и экологии Евгения Хлебунова и приговорил его к трем годам колонии условно, сообщает пресс-служба суда. По данным следствия, владелец ООО «Разрез Бунгурский» несколько раз обращался к Хлебунову для получения согласия от администрации Кузбасса на последующую отработку двух угольных участков. Чиновник не имел соотвествующих полномочий, но пообещал включить участки в перечень участков недр, предлагаемых в использование в 2017 году, предложив при этом угольной компании взять на себя обязательства на сумму почти 68 млн рублей в рамках социально-экономического партнерства.

Томская область

В Томске огласили приговор 35-летнему местному жителю, который создал преступную группу для продажи наркотиков. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Томич также создал лабораторию, где делал синтетические наркотики, их продавали в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Кроме того, с октября 2018 по апрель 2019 года мужчина легализовал более 1 млн рублей, полученных в результате преступной деятельности.

Также мэрию Томска уличили в загрязнении двух озер. Природоохранная прокуратура потребовала прекратить загрязнение стоками канализации озер Керепеть и Цимлянское. Данные озера не в первый раз страдают в результате экологических нарушений.

Алтайский край

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Под следствием оказался начальник отдела полиции по Залесовскому району МО МВД РФ «Заринский». У него нашли 430 гр. героина и 70 гр. «кислоты». Эту информацию подтвердили источники «Политсибру» в муниципалитете.

В краевом главке уже начали служебную проверку по данному факту.

Красноярский край

Красноярская компания «КрасАвиа» в январе начнет летать из Красноярска в Кемерово и Новокузнецк, сообщает пресс-служба авиакомпании. Рейсы в Кемерово стартуют 9 января, будут выполняться еженедельно по субботам. Согласно данным сайта авиакомпании, рейсы заявлены до 27 марта 2021 года.

Полеты в Новокузнецк авиакомпания начнет 4 января. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам - до 26 марта 2021 года. Летать будут на Ан24. Время в пути - 1 час 45 минут.

Новосибирская область

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает правильным сделать 31 декабря выходным днем, однако такое решение не входит в его полномочия. Он отметил, что является «представителем работодателя» для сотрудников областного правительства, и они в этот день будут работать.

«На самом деле, я считаю, что было бы правильно сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы - чуть-чуть покороче. Пока решение на уровне всей страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо от того, частные это предприятия или государственные, по возможности сделать выходной для своих работников, по крайней мере, для женщин», - сказал Травников.

Республика Тува

В отличие от своего новосибирского коллеги глава республики Шолбан Кара-оол взял на себя ответственность и объявил нерабочим последний день уходящего года в Туве. За 31 декабря жители республики отработают 26 декабря.

В своем Telegram-канале Шолбан Кара-оол написал, что в условиях пандемии коронавируса жителям республики необходим отдых. Глава Тувы призвал провести последний день 2020 года в кругу семьи.

Республика Алтай

В отношении главы Турочакского района Республики Алтай Виктора Осипова был составлен административный материал за несоблюдение режима самоизоляции. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, он был заражен коронавирусом, как и семь его подчиненных из администрации муниципалитета, но не соблюдал ограничительные меры, что ведомство оценило как особо предосудительный поступок для должностного лица.

А Депутат Госсобрания Республики Алтай Мария Демина записала очередное обращение к президенту России Владимиру Путину. Она попросила разобраться Президента с земельными отношениями и «молчаливым согласием» республиканского правительства, судебной системы и других структур на присвоение рядом компаниями земельных паев.

Омская область

Совет Новоомского поселения Омской области выбрал главой поселения школьного сторожа Надежду Чекмареву. Она участвовала в выборах как технический кандидат, наряду с действующим главой Артуром Леном. Лен шел на четвертый срок. Через три дня женщина отказала от своих полномочий. В избиркоме ситуацию пока не комментируют.

Республика Хакасия

Правительство Хакасии внесло изменения в постановление о действующем режиме санитарно-эпидемиологических правил. Работу кафе и ресторанов, а также развлекательных заведений продлили на час - с 06:00 до 23:00, при этом необходимое количество посетителей, находящихся в зале, не должно превышать 50% от числа заявленных в паспорте готовности объекта.

Также для работодателей ввели обязательное требование о переводе беременных женщин на дистанционный режим работы, если их работа позволяет это сделать.