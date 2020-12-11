Покушение на сбыт.  В Алтайском крае возбуждено уголовное дело  против начальника  полиции Залесовского района

Следственный комитет по Алтайскому краю рассказал, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства в особо крупном размере начальником отдела полиции по Залесовскому району МО МВД Российский «Заринский».

«По предварительным данным следствия, на территории города Заринска сотрудник полиции осуществил покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Однако довести преступный умысел до конца подозреваемому не удалось в связи с тем, что он был задержан сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю при содействии Управления ФСБ России по Алтайскому краю», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.