Памятник федерального значения попытались продать в Барнауле за 14 млн рублей

Дом купцов Шадриных на Красноармейском, 8 пытались продать в Барнауле за 14 млн рублей. Однако до участия в торгах не допустили ни одну заявку. Об этом сообщил «Толк» со ссылкой на организатора аукциона – компанию «Геотехпроект».

«Аукцион был признан несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников», - отметили в Геотехпроекте.

Дом купцов Щадриных – это памятник федерального значения в Барнауле, построенный в начале XX века по заказу купцов Щадриных. В 1976 здание сгорело, и его пришлось реконструировать. В процессе реконструкции здание приспособили под ресторан. Там было открыто заведение «Русский чай».

В 2016-ом году собственник решил снова реставрировать дом Щадриных. За несколько лет удалось восстановить здание на 70%, но ремонт не был закончен. Владелец компании «Русский чай» Станислав Олейник судился с налоговой службой, и итогом разбирательств стало то, что в ноябре 2020 здание выставили на продажу по решению суда.

Возможно, покупателей у Дома Щадриных не нашлось из-за наложенных на него обременений, среди которых запрет на совершение регистрационных действий, ипотека, а также то, что памятник зодчества находится в аренде у компании «Кинза» до марта 2022 года.