О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

Сколько музеев в Алтайском крае, и какие из них требуют реконструкции?

Новости
0

Алтайский край ждет деньги на реконструкцию краеведческого музея.   По данным регионального минкульта, всего в регионе 78 музеев (включая филиалы) – пять краевых (и 4 филиала) и 69 муниципальных. «Политсибру»  попробовал разобраться, сколько музеев в Алтайском крае требует реставрации?

Дорогие стройки

Из краевых музеев на реставрации в данный момент находится один – Художественный.

Художественный музей на площади Октября (Ленина, 88) является долгостроем. Его строят почти 9 лет. С 2012 по 2016 годы работами занималась компания «СтройГАЗ». Но затем у неё начались финансовые проблемы, и в 2016 «СтройГАЗ» обанкротился. Два года музей простоял в недостроенном виде, и только в 2018 году компания «Селф» получила право на достройку объекта. В 2019 работы, наконец, возобновились. Сдать проект компания должна уже в следующем году.

Правительство РФ выделило более 200 млн рублей на реставрацию Алтайского краеведческого музея

Новости

Трёхлетний простой стоил краю 30 млн рублей.  Что касается полной цены на строительство Художественного музея, то в 2019 году СМИ сообщали, что на возведение объекта был потрачен 1 млн 789 тыс. рублей. В 2019 году на реставрацию «долгостроя»  застройщик взял кредит на 300 миллионов рублей. Тем самым, общий бюджет на строительство Художественного музея уже превысил 2 млрд рублей.

Что касается Краеведческого музея, то, как сообщал "Политсибру", правительство направит на его реконструкцию около 110,3 млн рублей в 2022 году и 92, 5 млн рублей в 2023 году. Именно 2023 год и называют датой сдачи проекта.

На Алтае есть пять краевых музеев. Это Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Макаровича Шукшина, Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова, ГМИЛИКА (Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая), Государственный Художественный музей Алтайского края и Алтайский Государственный Краеведческий музей. У них также есть филиалы. У ГМИЛИКИ это Мемориальный музей  имени  В.С. Золотухина,   музеи Мемориальный музей заслуженной артистки РСФСР Екатерины Савиновой в Ельцовке и Мемориальный музей Рождественского Р.И. в Косихе. У Краеведческого музея - Мемориальный музей М.Т. Калашникова в селе Курья.

Муниципальные музеи

С муниципальными музеями всё сложнее, потому что, как правило, эти музеи входят в состав Домов культуры и ремонтируются вместе с ними.

«Музеев муниципальных - 69. Информации по их реставрации отдельно нет. Потому что сейчас на селе существуют многофункциональные культурные центры, где и дом культуры, и библиотека, и музей. Соответственно Дом культуры вместе с музеем ремонтируется целиком», - рассказала пресс-секретарь управления по культуре и архивному делу Алтайского края Галина Замятина.

Дома культуры в регионе ремонтируются активно. На недавней пресс-конференции министр культуры края Елена Безрукова отметила, что в 2020 году власти завершили ремонт 70 объектов культуры, из которых большинство – сельские.

Всего в 2020 году за счет краевой помощи было ремонтировано 30 ДК. Часть из них уже сдана, а часть будет готова в следующем году. 

В этом году по программе поддержки местных инициатив реставрировалось 58 учреждений культуры. На их ремонт потратили 60 млн рублей, то есть практически по миллиону на каждое здание. В Заринском районе удалось отреставрировать семь объектов.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000