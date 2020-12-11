Сколько музеев в Алтайском крае, и какие из них требуют реконструкции?

Алтайский край ждет деньги на реконструкцию краеведческого музея. По данным регионального минкульта, всего в регионе 78 музеев (включая филиалы) – пять краевых (и 4 филиала) и 69 муниципальных. «Политсибру» попробовал разобраться, сколько музеев в Алтайском крае требует реставрации?

Дорогие стройки

Из краевых музеев на реставрации в данный момент находится один – Художественный.

Художественный музей на площади Октября (Ленина, 88) является долгостроем. Его строят почти 9 лет. С 2012 по 2016 годы работами занималась компания «СтройГАЗ». Но затем у неё начались финансовые проблемы, и в 2016 «СтройГАЗ» обанкротился. Два года музей простоял в недостроенном виде, и только в 2018 году компания «Селф» получила право на достройку объекта. В 2019 работы, наконец, возобновились. Сдать проект компания должна уже в следующем году.

Правительство РФ выделило более 200 млн рублей на реставрацию Алтайского краеведческого музея Новости 10.12.2020 17:46

Трёхлетний простой стоил краю 30 млн рублей. Что касается полной цены на строительство Художественного музея, то в 2019 году СМИ сообщали, что на возведение объекта был потрачен 1 млн 789 тыс. рублей. В 2019 году на реставрацию «долгостроя» застройщик взял кредит на 300 миллионов рублей. Тем самым, общий бюджет на строительство Художественного музея уже превысил 2 млрд рублей.

Что касается Краеведческого музея, то, как сообщал "Политсибру", правительство направит на его реконструкцию около 110,3 млн рублей в 2022 году и 92, 5 млн рублей в 2023 году. Именно 2023 год и называют датой сдачи проекта.

На Алтае есть пять краевых музеев. Это Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Макаровича Шукшина, Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова, ГМИЛИКА (Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая), Государственный Художественный музей Алтайского края и Алтайский Государственный Краеведческий музей. У них также есть филиалы. У ГМИЛИКИ это Мемориальный музей имени В.С. Золотухина, музеи Мемориальный музей заслуженной артистки РСФСР Екатерины Савиновой в Ельцовке и Мемориальный музей Рождественского Р.И. в Косихе. У Краеведческого музея - Мемориальный музей М.Т. Калашникова в селе Курья.

Муниципальные музеи

С муниципальными музеями всё сложнее, потому что, как правило, эти музеи входят в состав Домов культуры и ремонтируются вместе с ними.

«Музеев муниципальных - 69. Информации по их реставрации отдельно нет. Потому что сейчас на селе существуют многофункциональные культурные центры, где и дом культуры, и библиотека, и музей. Соответственно Дом культуры вместе с музеем ремонтируется целиком», - рассказала пресс-секретарь управления по культуре и архивному делу Алтайского края Галина Замятина.

Дома культуры в регионе ремонтируются активно. На недавней пресс-конференции министр культуры края Елена Безрукова отметила, что в 2020 году власти завершили ремонт 70 объектов культуры, из которых большинство – сельские.

Всего в 2020 году за счет краевой помощи было ремонтировано 30 ДК. Часть из них уже сдана, а часть будет готова в следующем году.

В этом году по программе поддержки местных инициатив реставрировалось 58 учреждений культуры. На их ремонт потратили 60 млн рублей, то есть практически по миллиону на каждое здание. В Заринском районе удалось отреставрировать семь объектов.