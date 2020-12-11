За 10 дней декабря к алтайским единороссам обратилось за помощью почти 400 человек

В Алтайском крае подвели первые итоги декады приемов граждан. С 1 по 10 декабря жители Алтайского края обращались к членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Алтайского краевого Заксобрания и представительных органов муниципалитетов, а также в различные службы и ведомства региона во время декады приемов. Всего в регионе прошло порядка 150 приемов во всех городах и райцентрах.

«Одна из самых добрых традиций «Единой России» — проведение декады приемов граждан во время дня рождения партии. К сожалению, в этом году нам пришлось заменить традиционные очные приемы дистанционным форматом работы. Однако члены партии — депутаты, главы районов, руководители различных министерств и учреждений — смогли погрузиться в проблемы около 400 жителей региона. Нам поступали разного рода вопросы, на основе которых выявлены проблемы, требующие скорейшего решения, — подчеркнул секретарь Алтайского реготделения партии Александр Романенко.

По данным спикера, много обращений касались медицинских проблем. Помощь по этому разделу оказывал депутат Государственной Думы, доктор медицинских наук Валерий Елыкомов. Специальное оборудование приобретали Иван Лоор и Сергей Приб. Требовалась также консультационная помощь. Денис Голобородько разъяснял механизм предоставления препаратов для пациентов с коронавирусом.

Среди наиболее волнующих проблем Александр Романенко назвал также вопросы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Также единороссам пришлось решать вопросы оказания адресной помощи в городах и районах края. К примеру, депутат Госдумы Наталья Кувшинова, сразу же после приема лично доставила необходимые товары нуждающейся пенсионерке.

По итогам приемов выявили ряд проблем, которые требуют погружения профильных ведомств и детальной проработки.