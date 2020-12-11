Почти три тысячи педагогов застраховали от коронавируса алтайские единороссы

Акция «Спасибо учителям», организованная алтайским отделением партии «Единая Россия» набирает обороты. Ее участники - алтайские единороссы за свой счет оформляют учителям региона страховку здоровья и жизни на случай заражения коронавирусом.

Старт акции дали секретарь Алтайского регионального отделения партии, председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко, руководитель исполкома реготделения, депутат АКЗС Денис Голобородько и министр образования и науки региона Максим Костенко, которые застраховали педагогические коллективы своих родных школ в Локтевском, Благовещенском районах и Рубцовске соответственно.

«В короткие сроки мы проработали тему страхования учителей с Министерством образования и науки Алтайского края, подобрали оптимальную программу. На данный момент акцией «Спасибо учителям!» охваченко уже без малого 3 тысяч педагогов в каждом муниципалитете края. Убежден, это только начало и к концу года члены и сторонники «Единой России» смогут охватить этим проектом ещё больше учителей региона, — отметил Денис Голобородько.

К идее товарищей подключилось более 30 депутатов Государственной Думы, Алтайского краевого Заксобрания, Алейского, Барнаульского, Бийского, Калманского, Рубцовского, Третьяковского представительных органов, а также активисты местных отделений партии в Ключевском, Курьинском и Павловском районах.

По мнению депутата краевого парламента Артёма Шамкова, все работники образовательных учреждений одинаково подвержены риску заражения коронавирусной инфекции. Именно поэтому парламентарий решил застраховать весь коллектив барнаульской школы №31, насчитывающий почти 70 работников педагогического и технического секторов.

«Мы продолжаем системную работу с учреждениями образования и детскими домами Барнаула. Заботясь о безопасности и благополучии педагогов, мы — депутаты — должны гарантировать им право на защиту. Надеюсь, что эту замечательную инициативу по страхованию педагогических коллективов поддержат не только мои коллеги, но и руководители промышленных предприятий, а также все неравнодушные жители Алтайского края, желающие поддержать тех, кто несмотря ни на что, продолжает одно из самых благородных занятий — обучение подрастающего поколения, — сказал Артём Шамков.

Среди депутатов АКЗС многие страховали коллективы школ целиком. Так поступили Иван Нифонтов (68 учителей) Владимир Репкин (застраховано 65 сотрудников Ключевского лицея), Денис Голобородько (более 50 педагогов), Алексей Найден (50 человек), Григорий Бахтин и Сергей Писарев (более 40 учителей) и другие. Кстати, краевые депутаты страхуют не только работников школ, но и коллективы средне специальных учебных заведений. Так, парламентарий Дмитрий Аганов застраховал коллектив Педагогического колледжа.

Как уточнили в реготделении «Единой России», при положительном тесте на COVID-19 застрахованному работнику выплатят 30 тысяч рублей, при летальном исходе от коронавирусной инфекции семья получит 100 тысяч рублей. Страховка действует один год, в том числе и во время школьных каникул.