Полкило героина. Начальнику районного отдела полиции может быть инкриминировано сразу два преступления (обновлено)

В Алтайском крае появилась информация о задержании начальника отдела полиции «Залесовский». У него нашли 430 гр. героина и 70 гр. «кислоты». Эту информацию подтвердили источники «Политсибру» в муниципалитете.

Речь идет о Валерии Волкове. Отделение полиции по Залесовскому району входит в состав МО МВД России «Заринский». Источники утверждают, что Валерий Волков и проживал в Заринске, а в Залесово приезжал на работу. По данным наших собеседников, обыски прошли, в том числе в рабочем кабинете Волкова в Залесово.

Предположительно, Волкову могут инкриминировать сразу два состава преступления по статье - 228 УК РФ.

Если речь пойдет только о незаконном хранении, то ответственность за предступление, совершенное в крупном размере предполагает «лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового».

Максимальная ответственность за незаконный сбыт наркотиков - «лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы».

UPD: На сайте ГУ МВД по Алтайскому краю размещена информация, которая, с высокой долей вероятности, имеет отношение к этому задержанию.

«По данному факту начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к установленной законом ответственности, а его руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», - сообщается на сайте.