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Полкило героина. Начальнику районного отдела полиции может быть инкриминировано сразу два преступления (обновлено)

Новости
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В Алтайском крае  появилась информация о задержании начальника отдела полиции «Залесовский». У него нашли 430 гр. героина и 70 гр. «кислоты». Эту информацию подтвердили источники «Политсибру» в муниципалитете.

Речь идет о Валерии Волкове.  Отделение полиции  по Залесовскому району  входит в состав МО МВД России «Заринский». Источники утверждают, что  Валерий Волков и проживал в Заринске, а в Залесово приезжал на работу.   По  данным наших собеседников, обыски прошли, в том числе в рабочем кабинете Волкова в Залесово.

Предположительно, Волкову могут инкриминировать сразу два состава преступления по статье -  228 УК РФ.

Если речь пойдет только о незаконном хранении,   то ответственность за предступление, совершенное в крупном размере предполагает  «лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового».

 Максимальная ответственность за незаконный сбыт  наркотиков  - «лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы».

UPD:  На сайте ГУ МВД по Алтайскому краю  размещена информация, которая, с высокой долей вероятности, имеет отношение к этому задержанию.  

«По данному факту начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к установленной законом ответственности, а его руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», - сообщается на сайте.

 

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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