Алтайский таможенник получил взятку от сотрудника ФСБ

Алтайский таможенник может оказаться в тюрьме за взятку. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СК России.

Осенью 2020 года в Рубцовском районе таможенник получил взятку, за которую он должен был пропустить два грузовика с контрафактным табаком. Однако человек, который давал деньги, являлся сотрудником ФСБ. Таможенника задержали на месте со взяткой – 20 тысяч рублей.

Центральный районный суд Барнаула поместил мужчину под домашний арест. Бывшего таможенника собираются обвинить по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Дело уже направлено в Локтевский районный суд.

Как писал «Политсибру» в среднем по Алтайскому краю около 22% пачек сигарет - нелегальные. Один из наиболее наводненных нелегальными сигаретами городов России - Рубцовск. Там более 58% пачек провезены контрабандой или являются контрафактом. Для сравнения, общероссийский показатель – 15,6%.