АО «Алтайэнергосбыт» призывает завершить год без долгов

АО «Алтайэнергосбыт» рекомендует своим абонентам – жителям Алтайского края - завершить год без долгов, оплатив имеющуюся задолженность, а также электропотребление за декабрь до 31 декабря 2020 года.

В соответствии с законодательством оплачивать потреблённый энергоресурс необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Учитывая, что на период до 10 января приходятся новогодние и рождественские каникулы, лучше оплатить счета до конца текущего года.

Определить сумму для оплаты потреблённых в декабре киловатт просто – для этого необходимо разницу между предыдущими и текущими (декабрьскими) показаниями прибора учёта умножить на действующий тариф. Так, если вы являетесь

сельским жителем:

объём потреблённых киловатт в декабре х 3,36=сумма к оплате

городским жителем с электроплитой и/или электроотоплением:

объём потреблённых киловатт в декабре х 3,50=сумма к оплате

городским жителем без электроплиты и электроотопления:

объём потреблённых киловатт в декабре х 4,29=сумма к оплате

При этом если на начало декабря имеется задолженность, то ее необходимо добавить к рассчитанной сумме оплаты за декабрьское потребление.

Своевременность оплат – лучшая гарантия обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией населения, предприятий, больниц, а кроме того, начинать новый год без долгов – добрая примета.